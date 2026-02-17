Viral en TikTok
Expectación por la convocatoria en Girona de 'therians', personas que se identifican como un animal
La llamada, difundida en TikTok, acaba reuniendo sobre todo a adolescentes que van por curiosidad
Qué son los 'therian' y por qué están marcando tendencia en Instagram y Tiktok
Tony Di Marino
Una convocatoria en el centro de Girona de 'therians', personas que afirman identificarse con un animal no humano y que, en algunos casos, lo expresan con estética, accesorios o conductas asociadas, ha generado expectación entre jóvenes de la ciudad este martes por la tarde. La llamada, difundida sobre todo por TikTok, ha acabado reuniendo a decenas de adolescentes en la plaza Miquel Santaló, frente al Hotel Carlemany.
A medida que se ha ido acercando la hora, el punto de encuentro se ha ido llenando de grupos de jóvenes que llegaban tras haber visto la convocatoria en redes. Sobre el terreno, sin embargo, la imagen ha sido principalmente la de una concentración espontánea de público adolescente, mucha gente que se ha acercado por curiosidad, para ver el ambiente y para grabar contenido con el móvil.
Aunque el mensaje hablaba de una quedada de este colectivo, en la plaza no se ha visto una actividad organizada ni una estructura clara más allá del propio efecto llamada. Debido a la concentración de gente, también se han desplazado efectivos de la Policía Municipal de Girona y de los Mossos d’Esquadra, que han hecho seguimiento de la situación. No se han registrado incidentes.
¿Qué son los 'therian'?
El término therian deriva de "therianthropy", que combina raíces griegas vinculadas a "bestia" y "hombre". Empezó a utilizarse en taxonomía y mitología para referirse a la metamorfosis de hombre en animal, y se popularizó a finales de los años noventa con la aparición de comunidades digitales.
Los 'therians' no plantean una transformación física, pero sí describen comportamientos e instintos relacionados con su "teriotipo" o animal espiritual. En muchos vídeos se les ve con máscaras, colas, orejas u otras piezas de indumentaria. Algunos practican 'quadrobics' (desplazarse con cuatro extremidades) o explican 'shifts', es decir, experiencias internas, sueños o estados emocionales que perciben como más alineados con su prototipo animal. Aunque a menudo se vive como una experiencia privada, también se organizan en foros y encuentros informales.
