La enfermera asesinada en Benicàssim tenía un canal de Youtube donde daba consejos sobre salud

Ana Sorribas, la enfermera asesinada por su expareja en el centro de salud de Benicàssim esta mañana, tenía un canal de Youtube en el que daba consejos sobre salud. Bajo el nombre Tus mejores cuidados, la profesional sanitaria de 65 años ofrecía vídeos en el que aconsejaba a compañeros en técnicas y cuidados para los pacientes, así como también presentaba ante la audiencia ayudas, por ejemplo, para superar las rupturas de pareja.

La enfermera, que atesoraba muchos años de experiencia en el sector, compartía en su comunidad vídeos para ayudar en aspectos concretos de la salud, siempre aportando su visión profesional y cercana.

El presunto autor, detenido

El presunto autor ha sido detenido en el propio centro sanitario y trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de Vicente G. V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló.

Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.

Benicàssim ha mostrado esta tarde su "más absoluta repulsa ante el asesinato machista" de Ana. Centenares de vecinos y vecinas consternados se han concentrado en la plaza de Les Corts, junto al centro sanitario, convocados por Dones Progressistes.