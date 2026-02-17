¿Qué día empieza el Ramadán 2026 en España? Fechas y calendario

El Ramadán, noveno mes del calendario islámico, es una época en la que los musulmanes evitan todos aquellos comportamientos impuros o inmorales, se centran en estudiar y recitar el Corán y llevan a cabo acciones positivas y humildes hacia el prójimo.

Esta fiesta la marca el calendario lunar, concretamente el noveno mes, y comienza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha'ban (octavo mes del calendario islámico). La festividad se extiende durante 29 o 30 días en función del ciclo lunar, que oscila en torno a los diez días cada año. Por ello, las fechas cambian en función de las variaciones de la traslación de la Luna en torno a la Tierra.

Cuándo comienza y acaba el Ramadán de 2026

El Ramadán se celebra durante el noveno mes lunar y empieza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha'ban (octavo mes en el calendario lunar islámico). Este año 2026, el mes de Ramadán en 2026 comenzará, en principio, el 18 de febrero, según el avistamiento lunar, y se prevé que finalice alrededor del 20 de marzo.

Horario del Ramadán 2026

Dependiendo del lugar del mundo donde se encuentra la persona, el ayuno diario y las oraciones empiezan y finalizan a una hora concreta siempre en función de la salida y puesta del sol.

Cómo se realiza

Antes de empezar el ayuno ('sawm'), los miles de millones de musulmanes repartidos por todo el mundo se levantan para tomar el 'suhoor', una comida basada en leche, dátiles, zumos y té que precede al 'fajr', el primero de los cinco rezos del día. Una vez se pone el sol se procede al 'maghrib' (cuarta oración), que pone fin al ayuno de ese día. Lo más habitual es ingerir unos dátiles y un poco de leche cuando se acaba el rezo y así preparar el organismo para la cena que suele constar de una sopa ('harira') con legumbres, carne de pollo, vaca o cordero, dátil, especias y pan árabe.

¿Quién decide cuándo comienza y termina el Ramadán?

Exactamente quién decide cuándo comienza y termina el Ramadán es un tema controvertido. Los clérigos de La Meca, Arabia Saudita (el lugar de nacimiento del profeta Mahoma) buscan la luna creciente para confirmar el inicio y el final del mes de ayuno. Sin embargo, muchos musulmanes en todo el mundo dependen de las observaciones locales, lo que significa que las fechas de inicio y finalización del Ramadán pueden variar enormemente en todo el mundo.

Por qué las fechas del Ramadán cambian cada año

El calendario islámico es lunar, con meses que duran 29,5 días. Esto significa que el año lunar tiene 354 días, 11 días menos que el año solar. Como resultado, el Ramadán se adelanta unos 11 días cada año en el calendario gregoriano, recorriendo todas las estaciones a lo largo de 33 años.