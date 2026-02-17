Solo una de cada diez alquileres en Valencia capital cuesta menos de 1.000 euros

El 93 % de los alquileres en València ya vale más de 1.000 euros al mes. En el Cap i Casal ya solo quedan 166 viviendas por debajo de esa cifra tras subir los arrendamientos un 121 % desde la pandemia. El desplome de la oferta de pisos de alquiler por la rentabilidad del arrendamiento vacacional y de temporada, y el incremento de la demanda por el crecimiento poblacional han disparado el coste de los pisos. En el resto de Valencia la situación empieza a agravarse con un 75 % de los pisos por encima de los mil euros al mes.

El Cap i Casal tiene ahora mismo disponibles 2.816 pisos, aunque el precio del alquiler de la mayoría está por las nubes (más de 580 están por encima de los 2.000 euros). El coste medio de los arrendamientos en València es de 1.646 euros al mes frente a los 745 euros que había que pagar de media en 2020. Desde entonces, València es la capital española donde más ha subido porcentualmente el precio con un 121 %.

Número de pisos de más de 2.000 euros en València, según recoge Idealista. / Levante-EMV

En los últimos cinco años, el mercado ha pasado de una fase de ajuste a una de máximos históricos ininterrumpidos. Mientras que en 2020 con 680 euros había muchas opciones, en la actualidad esa cifra no cubre ni siquiera el alquiler de 133 habitaciones en el Cap i Casal ofertadas en Idealista.

En València hay 133 habitaciones desde 700 euros al mes. / Levante-EMV

En el caso del resto de Valencia, el arrendamiento medio ha pasado de 675 euros al mes en 2020 a 1.125 euros este año (un 66 % más). Las poblaciones valencianas con más alquileres disponibles (al margen de la capital) son Gandia (224 opciones), Sagunt (177) y Cullera (165).

Dos viviendas de menos de 700 euros

Entre los 166 alquileres por debajo de mil euros abundan las viviendas en bajos y en pisos altos sin ascensor. Además, hay cuatro que se ofertan a 999 euros (para intentar romper entre los interesados la barrera psicológica de los mil euros como hacen los grandes almacenes). El inmueble más barato en València es un estudio de 20 metros cuadrados en un cuarto piso sin ascensor en la avenida de Burjassot que hasta hace unos días se ofrecía por 950 euros y que ahora su dueño ha rebajado hasta los 650 euros. De hecho, solo hay dos viviendas en toda la ciudad de menos de 700 euros.

Viviendas en el barrio de Sociopolis de València. / Francisco Calabuig

La plataforma inmobiliaria Idealista advierte de que a consecuencia de esta subida el porcentaje de los ingresos del hogar necesarios para acceder a una vivienda en alquiler en el Cap i Casal es del 40 % y en el resto de Valencia del 37 %. Idealista explica que este porcentaje es sobre el total de ingresos medios netos de una familia media valenciana.

Inmigrantes

El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos . España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.

Presión en el área metropolitana

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.