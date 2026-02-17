"Si haces cola por un concierto no vas a hacerla por una vivienda, por supuesto que sí"
Los primeros jóvenes en reservar su ático salen de la inmobiliaria "tranquilos y emocionados": "Han sido tres noches complicadas, pero ha merecido la pena y nos hemos convertido en familia"
Pascual Fandos
“Si haces cola por un concierto no vas a hacerla por una vivienda, por supuesto que sí”. Miriam y Nico han sido los primeros en acceder a la inmobiliaria de Alzira que comercializa las 123 viviendas de promoción pública que impulsa en la plaza de Cartonajes Suñer Promociones Iferga tras pasar tres días con sus tres noches en la calle. Han podido reservar el ático que habían elegido sobre plano, el que ofrece vistas a la Muntanyeta de San Salvador, y tras conseguir el objetivo se mostraban tranquilos, pero también emocionados. “Lo hemos pasado mal, pero ha merecido la pena. En la cola nos hemos convertido en una familia porque nos hemos hecho mucha compañía y al final nos llevamos un poco de cada uno”, comentaba Miriam ya con palabras entrecortadas, mientras comentaba que ver a los padres de otros compañeros de cola “realizando un esfuerzo por las noches para que su hijo tenga mejor calidad de vida emociona”.
Ocho jóvenes y sus familias han sido los que más tiempo han pasado a la puerta de la inmobiliaria desde que Miriam y Nico se plantaran allí el sábado a las 7 de la mañana. Anoche habían 17 y a partir de las cinco de la madrugada se han sumado varias decenas mal. A media mañana habían entre 50 y 60 personas.
“Tenemos mucha tranquilidad”, incidía Miriam tras la reunión con los promotores y el personal de la inmobiliaria para plantear dudas y formalizar la prerreserva.
Con todo, no dudada en señalar que “es triste tener pasar por esto porque la situación ha sido complicada”.
Miriam y Nico viven de alquiler desde hace tres años y querían adquirir una vivienda como base de su proyecto de futuro. Los precios en el mercado les parecían inalcanzables y han visto en esta promoción de VPP una gran oportunidad. “Han sido tres noches complicadas, peroha valido la pena”, comentan, mientras señalan que, si bien no son pisos grandes, consideran que el precio es ajustado por tratarse de obra nueva y valoran las condiciones de pago. “No es lo mismo tener que desembolsar 30.000 o 40.000 euros que tener que pagar el 10 % de entrada y otro 10 % durante dos años”, comenta.
Nico apostilla que solo mirando el escaparate de la inmobiliaria se constata que cualquier vivienda de segunda mano “es más cara”. “Aquí vemos una con dos dormitorios, dos baños y garaje por 165.000 euros cuando en estas VPP el precio oscila entre 119.000 y 145.000 euro”, comenta Nico, mientras señala que “al final, qué prefieres, vivir en una vivienda de segunda mano o en una que estrenas tú por un precio similar o inferior. La mayoría de la gente quiere una vivienda digna por un precio digno y si la puede estrenar, bienvenida sea”.
