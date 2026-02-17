Más tráfico pero menos inversión
La Cambra de Comerç reivindica que se vuelva a pagar en las autopistas del Estado para evitar su deterioro
El RACC alerta que sube el riesgo de accidente en autopistas y autovías por primera vez en 15 años
El 12% de la red de carreteras del estado presenta un riesgo elevado o muy elevado de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal
La Cambra de Comerç de Barcelona ha reivindicado este martes la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en autopistas y autovías siguiendo los principios establecidos por las directivas europeas de “quien usa paga” y “quien contamina paga”, según expresa en un comunicado. El dinero recaudado serviría para garantizar el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras.
La Cambra propone que un nuevo modelo de tarificación debería implantarse de forma completamente uniforme y equitativa en todo el Estado y destinarse exclusivamente a la mejora y la digitalización de las vías, que requiere de mayores inversiones para poder modernizar la infraestructura.
Eliminación de peajes
La Cambra de Comerç recuerda que la eliminación de los peajes en las autopistas catalanas en 2021, con la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33, ha provocado un fuerte incremento del tráfico. Un caso destacable es el de la AP-7, que ya opera al límite de su capacidad y, en solo cinco años, en algunos tramos ha incrementado un 37% el tráfico de vehículos ligeros y un 55% el de vehículos pesados. Esto se ha traducido en más congestión, siniestralidad y desgaste de la infraestructura.
A esta situación hay que añadir también un déficit creciente de inversión en conservación viaria. En concreto, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit de inversión en conservación de carreteras ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones de euros en la actualidad, y la inversión efectiva en mantenimiento por parte de las administraciones (central, autonómicas y locales) es de unos 2.000 millones de euros anuales. Los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento es claramente insuficiente para revertir esta situación.
Mayor riesgo
Autopistas y autovías soportan más de cuatro veces el tráfico y concentran el 55% de los accidentes graves o mortales. En los últimos años el riesgo de accidentes en la Red de Carreteras del Estado ha ido bajando. Sin embargo, este mismo martes el RACC ha publicado un análisis centrado en los 26.500 kilómetros de la red de titularidad estatal que refleja que por primera vez en 15 años ha aumentado el índice de riesgo en las autopistas y autovías durante el último trienio. El estudio iRAP que analiza la red viaria interurbana indica que en autopistas y autovías el índice pasa de 6,1 a 6,4.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
- Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total