La OCU alerta a la Aesan: cuidado con estas gominolas que incluyen cannabidiol
Los dulces se venden como complemento alimenticio
Alerta por el inicio del consumo de cannabis entre niños de 9 y 10 años
Alerta por la presencia de posibles plásticos en la carne para hamburguesas de esta marca
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) la venta de un producto comercializado como complemento alimenticio que incluye cannabidiol (CBD) en su composición, una sustancia derivada de la planta de cannabis.
Según ha detallado en un comunicado, ha solicitado a la Administración que verifique su conformidad legal y adopte, en su caso, las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los consumidores.
Esta acción forma parte de un estudio sobre productos de CBD -un compuesto de la planta del cannabis sin efectos adictivos- de uso tópico, en cuyo trabajo de campo se encontró un producto comestible con CBD en una tienda física.
Complemento alimenticio
Son unas gominolas de la marca Orange County CBD, con la denominación comercial CBD Gummies-Mixed fruit flavour cubes, que se presenta como complemento alimenticio y contiene 16,6 miligramos de CBD por gominola, con una recomendación de consumo de 1 a 3 unidades al día.
La organización ha recordado que, conforme al marco regulatorio europeo, el CBD es considerado nuevo alimento y que, por tanto, su presencia en complementos alimenticios "solo está permitida cuando cuenta con una autorización expresa en la Unión Europea", algo que "actualmente no se ha producido".
En este sentido, ha alertado de la posible falta de conformidad del producto con la normativa vigente, tanto en materia de nuevos alimentos como en lo relativo al etiquetado, la trazabilidad y las obligaciones del operador responsable.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
- Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total