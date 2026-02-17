La OCU alerta a la Aesan: cuidado con estas gominolas que incluyen cannabidiol

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha trasladado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) la venta de un producto comercializado como complemento alimenticio que incluye cannabidiol (CBD) en su composición, una sustancia derivada de la planta de cannabis.

Según ha detallado en un comunicado, ha solicitado a la Administración que verifique su conformidad legal y adopte, en su caso, las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los consumidores.

Esta acción forma parte de un estudio sobre productos de CBD -un compuesto de la planta del cannabis sin efectos adictivos- de uso tópico, en cuyo trabajo de campo se encontró un producto comestible con CBD en una tienda física.

Complemento alimenticio

Son unas gominolas de la marca Orange County CBD, con la denominación comercial CBD Gummies-Mixed fruit flavour cubes, que se presenta como complemento alimenticio y contiene 16,6 miligramos de CBD por gominola, con una recomendación de consumo de 1 a 3 unidades al día.

La organización ha recordado que, conforme al marco regulatorio europeo, el CBD es considerado nuevo alimento y que, por tanto, su presencia en complementos alimenticios "solo está permitida cuando cuenta con una autorización expresa en la Unión Europea", algo que "actualmente no se ha producido".

En este sentido, ha alertado de la posible falta de conformidad del producto con la normativa vigente, tanto en materia de nuevos alimentos como en lo relativo al etiquetado, la trazabilidad y las obligaciones del operador responsable.