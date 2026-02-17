Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaDepresiónConstitución españolaParterasFeliciano LópezRobert DuvallHuelga médicosFórmula 1DepresiónJuan Gómez-Jurado
instagramlinkedin

Accidente de tráfico

El accidente de un camión en la C-17 en Aiguafreda corta un carril en sentido Barcelona y otro en sentido Vic

Se trata de un vehículo con matrícula portuguesa y sin seguro, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT)

Accidente de un camión en la C-17 entre La Garriga y Tagamanent

Accidente de un camión en la C-17 entre La Garriga y Tagamanent

Accidente de un camión en la C-17 entre La Garriga y Tagamanent / VÍDEO: EL PERIÓDICO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El accidente de un camión en la C-17 a la altura de Aiguafreda corta un carril en sentido Barcelona y otro en sentido Vic. Esto genera hasta cinco kilómetros de retenciones en sentido Vic y tres en sentido Barcelona. Se trata de un camión con matrícula portuguesa y sin seguro, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Los Mossos investigan las causas del accidente. Tráfico trabaja en la retirada del vehículo y ya ha advertido que, por la situación en la que ha quedado el camión, se prevén cortes de la vía en algún momento. Las tareas incluyen también el vaciado de las 24 toneladas de carga. La carretera dispondrá de un carril por sentido durante la mañana por las operaciones de rescate.

Ante esta situación, Tráfico recomienda a los conductores rutas alternativas, principalmente la C-25 hasta Manresa y la C-16 hasta Barcelona para el transporte de mercancías. En cuanto a los turismos, se aconseja circular por la C-25 y la C-16 o bien por la combinación de C-25 y C-59.

Noticias relacionadas y más

Por último, el SCT está en contacto con otras áreas del Gobierno para informar de las rutas alternativas para los autobuses en caso de que sea necesario y también se está informando a los usuarios de esta incidencia a través de los paneles de mensaje variable.

TEMAS

  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  3. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  4. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  5. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  6. Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
  7. Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total
  8. Un minuto de noche en pleno día: este es el día en que Catalunya quedará a oscuras

Los forenses toman muestras para identificar los cadáveres de los jóvenes de Manlleu

Los forenses toman muestras para identificar los cadáveres de los jóvenes de Manlleu

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Directo | La policía realizará este martes la identificación de los cinco fallecidos en el incendio de Manlleu

Directo | La policía realizará este martes la identificación de los cinco fallecidos en el incendio de Manlleu

MAPA | El tramo más peligroso de la red vial estatal: los 5,9 kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp

MAPA | El tramo más peligroso de la red vial estatal: los 5,9 kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp

El 12% de la red de carreteras del estado presenta un riesgo elevado o muy elevado de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal

El 12% de la red de carreteras del estado presenta un riesgo elevado o muy elevado de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal

Una vecina del bloque de Manlleu afectado por el incendio: "Por suerte estoy viva y puedo contarlo"

Una vecina del bloque de Manlleu afectado por el incendio: "Por suerte estoy viva y puedo contarlo"

Qué sabemos y qué no sabemos del incendio de Manlleu en el que han muerto 5 adolescentes

Qué sabemos y qué no sabemos del incendio de Manlleu en el que han muerto 5 adolescentes

Una vecina del bloque de Manlleu afectado por el incendio: "Por suerte estoy viva y lo puedo contar"