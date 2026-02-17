El accidente de un camión en la C-17 en Aiguafreda corta un carril en sentido Barcelona y otro en sentido Vic

El accidente de un camión en la C-17 a la altura de Aiguafreda corta un carril en sentido Barcelona y otro en sentido Vic. Esto genera hasta cinco kilómetros de retenciones en sentido Vic y tres en sentido Barcelona. Se trata de un camión con matrícula portuguesa y sin seguro, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Los Mossos investigan las causas del accidente. Tráfico trabaja en la retirada del vehículo y ya ha advertido que, por la situación en la que ha quedado el camión, se prevén cortes de la vía en algún momento. Las tareas incluyen también el vaciado de las 24 toneladas de carga. La carretera dispondrá de un carril por sentido durante la mañana por las operaciones de rescate.

Ante esta situación, Tráfico recomienda a los conductores rutas alternativas, principalmente la C-25 hasta Manresa y la C-16 hasta Barcelona para el transporte de mercancías. En cuanto a los turismos, se aconseja circular por la C-25 y la C-16 o bien por la combinación de C-25 y C-59.

Por último, el SCT está en contacto con otras áreas del Gobierno para informar de las rutas alternativas para los autobuses en caso de que sea necesario y también se está informando a los usuarios de esta incidencia a través de los paneles de mensaje variable.