La VPO solo cubre mil de los 12.000 hogares que se crean al año en Valencia

La vivienda protegida solo cubre mil de los 12.000 hogares nuevos que se crean al año en Valencia. Los promotores impulsan cada año la construcción de 6.300 viviendas de renta libre y protegidas, con lo que no pueden hacer frente a la demanda. La falta de suelo impide al sector construir más pisos. Los expertos advierten de que el rápido crecimiento de la población impide que bajen los precios porque cada vez hay menos oferta y más demanda.

El ritmo de construcción de vivienda protegida (VPO) es mucho menor que el de renta libre porque a los promotores no les salen los números. El precio tasado del metro cuadrado en Valencia es de 2.400 euros y los costes de construcción y de compra de suelo en algunas ciudades como València son más altos.

En este contexto, entre 2026 y 2028 hay proyectada la construcción de cerca de 19.000 viviendas, de las que 3.500 son de VPO, según fuentes del sector promotor. Cada año se van a construir de media 6.333 viviendas, de las que solo 1.166 son protegidas (lo que garantiza que su precio ronde los 200.000 euros). Los promotores quieren construir más vivienda protegida porque la venden más rápido, pero necesitan que suba el precio mínimo para no perder dinero.

"Los precios no van a bajar"

Luis Fabra, director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de Zaragoza, insistió el jueves pasado durante la presentación del informe sobre el mercado valenciano del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, que el precio de la vivienda no va a bajar porque cada vez hay menos disponible. "El año pasado se crearon 12.000 hogares nuevos (que representan a 40.000 personas) y se construyen menos de 7.000 viviendas. No llegamos", subrayó. "En ese contexto, los precios no pueden bajar y no van a hacerlo", advirtió.

El mercado inmobiliario valenciano ha consolidado unos destacados niveles de actividad durante el cuarto trimestre de 2025, con un volumen de compraventas que mantiene la estabilidad y se sitúa cerca de los máximos registrados desde 2007. Este dinamismo ha permitido cerrar el año como el de mayores ventas en las últimas dos décadas. En paralelo, los precios han mantenido su tendencia alcista según lo previsto, configurando un escenario de crecimiento que, según las estimaciones de los agentes de la propiedad, tendrá continuidad a corto plazo.

El coste del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en Valencia fue de 1.649 euros, valor máximo desde el segundo trimestre de 2009, con un incremento del 11,9 % interanual. En el Cap i Casal el precio es de 2.663 euros el metro cuadrado con un aumento interanual del 13,7 %. El valor medio de la obra nueva en València supera los 4.000 euros, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València.

Edificio de viviendas en construcción en la calle San Vicente de València. / Miguel Ángel Montesinos

Promotores más activos

Ante esta situación, los promotores han intensificado su actividad en Valencia, aunque los números son insuficientes por la lentitud burocrática y la falta de suelo, según los API. La promotora más activa es la valenciana Albaluz, que entre 2026 y 2028 impulsa la construcción de 866 viviendas de renta libre y VPO. Albaluz, fundada en 2013, está participada por el empresario valenciano Dimas de Andrés y por los hermanos Sebas y Carlos Moreno (a través de Mojinver Capital). La familia De Andrés cuenta con experiencia y trayectoria en el negocio inmobiliario invirtiendo en locales comerciales alquilados a marcas de lujo, a través de Medcap Real Estate. En el caso de Albaluz, la inversión es a título personal de Dimas de Andrés.

Aedas Homes

La segunda promotora más activa es Aedas Homes (que ha sido comprada por Neinor) con la construcción de 795 viviendas de renta libre. Aedas está centrada en el Cap i Casal con proyectos como un bloque de 71 viviendas junto al Roig Arena, dos edificias en la prolongación de la calle Túria o una finca en la calle Azcárraga (junto a la Gran Vía), y también tiene proyectos en el área metropolitana.

El tercer promotor con más viviendas en marcha es Magno Living, una plataforma de inversión y gestión inmobiliaria de tipo build to rent (construir para alquilar), promovida conjuntamente por la gestora italiana DeA Capital (del grupo editorial De Agostoni) y el fondo estadounidense Harrison Street. Magno Living promueve 591 viviendas de alquiler en Quart de Poblet.

Metrovacesa está inmersa en la construcción de 564 viviendas de renta libre y VPO mientras se aclara el futuro del PAI de Benimaclet, donde tiene una gran pastilla de suelo. Un cuarto promotor muy activo es el grupo valenciano Ática, que lidera el empresario Vicente Llácer. Ática tiene en marcha 531 viviendas y está muy centrada en el área metropolitana del Cap i Casal.

Noticias relacionadas

Azora

Por su parte, el fondo Azora, que es el tercer mayor casero de España, promueve a través de su inmobiliaria Brisa un conjunto de tres torres con 510 viviendas de alquiler en un suelo de la calle Músico Ayllón con Joan Maestre, en el distrito de l'Olivereta de València. El solar albergará tres edificios de 8, 10 y 13 alturas con vistas a una amplia zona verde de uso privado con piscina comunitaria. Las obras las está ejecutando desde abril la constructora Avintia y el proyecto tiene un plazo de ejecución de 30 meses (estará listo a finales de 2027).