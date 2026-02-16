Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosServicios mínimos médicosCatalunyaBajas laboralesCarles PuigdemontEspaña CreceCastellfollit de la RocaBarcelonaElecciones generalesEclipse solar anularMulta baliza V-16
instagramlinkedin

Temporal en Andalucía

Los vecinos de Grazalema ya pueden volver a sus casas tras el desalojo total del municipio

La Junta ha autorizado el regreso de la gran mayoría de los evacuados, aunque un área concreta sigue sin poder volver

Los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda

Los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda / EP

Ana Ramos Caravaca

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los vecinos de unas 1.342 viviendas de Grazalema (Cádiz) ya pueden volver a sus hogares tras recibir el visto bueno del operativo desplegado, que ha dado luz verde al retorno después de las actuaciones realizadas en la zona.

Aunque es la mayoría de los vecinos desalojados, aún queda un área concreta que sigue sin autorización de regreso por el momento, a la espera de contar con informes científico-técnicos específicos que permitan determinar con seguridad las condiciones para el retorno.

El regreso, ha informado Emergencias Andalucía 112, se realizará con medios propios, contando además con el apoyo del plan para personas vulnerables y con necesidades especiales. Desde Emergencias Andalucía han agradecido a toda la población su colaboración durante estos 11 días que han estado fuera de sus hogares.

Todo el municipio de Grazalema tuvo que ser evacuado el pasado 5 de febrero debido a las fuertes y continuadas precipitaciones que colmataron el acuífero hasta el punto de suponer un riesgo para la estabilidad del entorno urbano.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar se desplazó un equipo de investigadores para estudiar los movimientos de tierra que se habían estado dando en la localidad de la sierra gaditana y comprobar los riesgos que suponían para la ciudadanía. Mientras tanto, este lunes, los estudiantes de Grazalema han podido regresar a las clases presenciales en Ronda y Zahara de la Sierra y unas horas después, han conocido la noticia de que, desde hoy, casi la totalidad de los vecinos podrán regresar a sus hogares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  3. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  4. Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
  5. Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
  6. El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes
  7. Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?
  8. Los médicos catalanes presionan a Salut para acabar de una vez con las guardias de 24 horas

Las siamesas mauritanas unidas por el abdomen hacen vida normal dos años después de ser separadas en Sant Joan de Déu

Las siamesas mauritanas unidas por el abdomen hacen vida normal dos años después de ser separadas en Sant Joan de Déu

El desprendimiento de un muro descubre un posible yacimiento íbero en la colina del Castell de Paüls (Baix Ebre)

El desprendimiento de un muro descubre un posible yacimiento íbero en la colina del Castell de Paüls (Baix Ebre)

El herpes labial podría tener relación con el alzhéimer: el CSIC descubre que provoca alteraciones en modelos de neuronas

El herpes labial podría tener relación con el alzhéimer: el CSIC descubre que provoca alteraciones en modelos de neuronas

Año Gaudí 2026: Reus se reivindica como origen del genio universal y programa más de un centenar de actividades

Año Gaudí 2026: Reus se reivindica como origen del genio universal y programa más de un centenar de actividades

Las temperaturas están disparadas por el cambio climático, pero ¿qué pasa con la humedad?

Las temperaturas están disparadas por el cambio climático, pero ¿qué pasa con la humedad?

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

DIRECTO | Unos doscientos médicos se concentran a las puertas del Hospital Gregorio Marañón

DIRECTO | Unos doscientos médicos se concentran a las puertas del Hospital Gregorio Marañón

Catalunya mantiene activados avisos por viento en una docena de comarcas hasta como mínimo el martes

Catalunya mantiene activados avisos por viento en una docena de comarcas hasta como mínimo el martes