UGT sobre el túnel de la RL4 donde llueve dentro: "Quien determinó que se podía pasar de Calaf a Cervera en tren no tenía conocimientos"

El sábado se abrió el tramo Cervera - Manresa de la RL4 en tren y pocas horas después ya no funcionaba. Un maquinista pasó por un túnel entre Sant Guim de Freixanet y Cervera y vio que dentro, literalmente, llovía a cántaros. Detuvo el tren antes de pasar la cortina de agua, hizo un vídeo para documentar el incidente y lo envió a los técnicos. La línea volvió a quedar cerrada al tráfico ferroviario entre la capital de la Segarra y Calaf.

Así lo afirmaba el domingo la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en declaraciones a los medios, diciendo que el tramo cerrado tiene que ver con la revisión de puntos donde se ha detectado algún tipo de incidencia por parte de algún maquinista, tal como se acordó con los sindicatos ferroviarios. "El sistema que pactamos con sindicatos después del incidente de Gelida indica que si en algún punto, por parte de los maquinistas, se detecta alguna incidencia se procede a la revisión con un doble criterio de seguridad: un primero de Adif, que certifica la operatividad, y un segundo de Renfe, que realmente sea compatible el uso comercial", explicó Paneque, que concretó que eso es lo que ocurre en este punto de la RL4.

"Es muy peligroso"

Francisco Cárdenas, maquinista y responsable de la UGT Renfe en Catalunya, segundo sindicato entre los maquinistas, considera que "quien determinó que se podía pasar por el túnel entre Calaf y Cervera no tenía conocimientos" de seguridad. Para Cárdenas, es evidente que si pasas muchas veces por un lugar y un día ves que llueve dentro del túnel, hay algún problema. Defiende que "el compañero se negara a pasar".

Los responsables del primer sindicato en representación entre los maquinistas, SEMAF, añaden que "lo que hizo el maquinista y la reacción de las empresas y la administración es lo que se pactó". Según el máximo representante de la UGT en Renfe Catalunya, pasar por aquel túnel "es muy peligroso". "No es solo el agua que cae del techo, sino el estado de las paredes", añade. Para Francisco Cárdenas, si tenemos que acostumbrarnos a estos episodios de precipitaciones y viento, "que parece que así será", "pues tendremos que adaptarnos, y tendremos que adaptar las infraestructuras", afirma. Y, según su criterio, "es mucho mejor no abrir, que no abrir y volver a cerrar al cabo de unas horas".

Servicio por carretera

Desde Calaf sí hay servicio de tren hasta Manresa, donde posteriormente se debe tomar una lanzadera con paradas intermedias hasta Terrassa Estació del Nord. Desde Manresa los usuarios también pueden optar por el servicio complementario por carretera, que todavía se ofrece.

La consellera apuntó también que los planes alternativos de transporte se mantendrán en todos los puntos hasta que el sistema esté "estabilizado de manera sostenible en el tiempo" para garantizar, así, la movilidad de las personas dado que el sistema "no está del todo recuperado".