Un terremoto de 4.2 cerca de Tabernas hace temblar a la provincia de Almería

Un terremoto de magnitud 4,3 se ha registrado durante la madrugada de este lunes en la provincia de Almería, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo ocurrió a las 00:55:23 (hora local) y tuvo su epicentro al sureste de Tabernas.

El IGN sitúa el evento en las coordenadas 37.0185 de latitud y −2.3645 de longitud. La información oficial indica una profundidad de 0,0 kilómetros, un valor que apunta a un movimiento muy superficial, una circunstancia que suele favorecer que el temblor se perciba con más claridad en las inmediaciones del epicentro.

En cuanto a los efectos, el organismo asigna una intensidad máxima IV–V, un rango que describe un seísmo notable para la población en las zonas cercanas: puede sentirse de forma generalizada, especialmente en interiores, y provocar movimientos de objetos o vibraciones perceptibles.

Por el momento, el parte del IGN recoge los principales parámetros técnicos del temblor —hora, localización, magnitud, profundidad e intensidad—. En este tipo de episodios, la información puede afinarse a medida que se incorporan nuevos datos instrumentales y observaciones sobre cómo se sintió el terremoto en distintos municipios del entorno.

Dónde se ha sentido

El terremoto se dejó sentir en un amplio número de localidades, con una intensidad macrosísmica máxima IV–V (EMS) según el Instituto Geográfico Nacional. Ese nivel de sacudida se reportó en Alboloduy y Bácares, así como en varios núcleos del entorno: Cartero (Tabernas), Los Donatos (Serón), Moscolux (Gádor) y Paulenca (Gádor), todos ellos en la provincia de Almería.

En el escalón inmediatamente inferior, con intensidad IV, el IGN incluye Alhabia, Cela-Estación (Tíjola) y Huitar Mayor (Olula del Río). En estas zonas el temblor se describió como claramente perceptible, dentro de un grado que suele implicar vibraciones notables en interiores y el movimiento de algunos objetos, especialmente cerca del epicentro.

La categoría III–IV concentra un listado amplio de municipios y pedanías almerienses donde el seísmo fue sentido con una intensidad moderada. Entre ellos figuran Abla, Albanchez, Alsodux, Benahadux, Fines, Gádor, Íllar, La Mojonera, Macael, Oria, Tabernas, Tíjola, Olula del Río y Mojácar, además de núcleos como El Martinete (Cuevas del Almanzora), El Sacristán y Los Herreras (Lubrín), Espeliz y Oro Verde (Tabernas), Las Alcubillas (Gérgal), Sierra Alhamilla (Pechina), Las Cumbres y la Urbanización Club de Tenis (Huércal de Almería), Loma Cabrera (Almería), La Hoya (Cantoria) y Mojácar Playa.

Con intensidad III, el IGN recoge que el terremoto también se percibió en numerosos puntos de Almería como Albox, Bayarque, Benizalón, Cuevas del Almanzora, Níjar, Pechina, Purchena, Rioja, Senés, Serón, Sorbas, Turre y Vera, además de barrios y diseminados como Costacabana, El Alquián, El Bobar, La Cañada de San Urbano y Cuevas de los Medinas (Almería); El Carmen, La Gloria, Las Mascaranas (Huércal de Almería); El Chuche (Benahadux); Ensenada San Miguel (El Ejido); Huerta Nueva (Los Gallardos); Las Norias y Los Retacos (Turrillas); y la Diputación de Serón y Menas (Serón).

El área de percepción se amplió todavía más con intensidades más bajas. Con II–III, el temblor se sintió en muchos puntos de la provincia de Almería —incluida Almería capital, Roquetas de Mar, El Ejido, Carboneras o Huércal-Overa, además de numerosas pedanías y urbanizaciones— y también llegó a localidades de Granada (Guadix, Motril y Las Vertientes–Cúllar) y de Jaén (Bailén, Cazorla, Quesada, Santo Tomé y Villacarrillo). Finalmente, con intensidad II, el IGN recoge avisos en más puntos de Almería (como Adra, Fiñana, Vélez-Rubio o Pulpí), y en municipios de Granada (Granada, Baza, Almuñécar, Benamaurel, Cúllar), Jaén (Jaén, Linares, Úbeda, Baeza, entre otros) y Murcia (Águilas, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Mula y Puerto de Mazarrón).