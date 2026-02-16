Seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya: Salut cifra el paro en un 6% y los organizadores lo elevan al 39%

La primera de las dos huelgas convocadas esta semana en Catalunya por el colectivo médico ha perdido algo de fuelle respecto a las protestas anteriores. El Departament de Salut ha cifrado en un 6,5% en el turno de mañana y en un 5,5% en el de tarde el seguimiento del paro en los centros del sistema sanitario público, según datos provisionales de la conselleria. Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya, organizador de la protesta, apunta a que el seguimiento de la huelga ha sido del 39%. Los organizadores estiman que el plato fuerte será el próximo viernes, día en el que también se ha programado una manifestación.

Por territorios, el sindicato ha señalado que, en las comarcas de Barcelona, el seguimiento ha sido del 45%; en las de Girona, del 47%; en Tarragona, del 24%, y en Lleida, del 19%. Por ámbito asistencial, la organización cifra el seguimiento en un 44% en la atención primaria y en un 25% en los hospitales.

Protesta estatal

El sindicato catalán ha hecho una convocatoria propia de huelga este lunes y viernes para interpelar directamente al Departament de Salut en el marco de un paro de cinco días en el Estado para reclamar un convenio propio del colectivo y otras medidas que introduzcan mejoras, sobre todo vinculadas al fin de las guardias de 24 horas, al agotamiento profesional y a la sobrecarga.

La convocatoria estatal es del comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), en la que se han integrado organizaciones autonómicas, entre ellas Metges de Catalunya, que la apoya. Así pues, los médicos catalanes pueden ir a la huelga toda la semana bajo el paraguas estatal, pero Metges de Catalunya ha decidido centrarse en dos jornadas: la de este lunes y la del viernes.

Según datos de Metges de Catalunya, mayoritario en el colectivo, unos 30.000 profesionales están llamados a la huelga en Catalunya. Con todo, en las huelgas de profesionales sanitarios, los servicios mínimos son altos, ya que se deben garantizar las urgencias; las unidades vitales, como UCI, hemodiálisis, neonatología, partos o tratamientos de radioterapia y quimioterapia, y las operaciones inaplazables, entre otras actividades.