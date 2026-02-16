Nueva semana de protestas
Seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya: Salut cifra el paro en un 6% y los organizadores lo elevan al 39%
El plato fuerte de la reivindicación será el viernes, cuando, además del paro, también habrá una manifestación
Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España
Jordi Puig
La primera de las dos huelgas convocadas esta semana en Catalunya por el colectivo médico ha perdido algo de fuelle respecto a las protestas anteriores. El Departament de Salut ha cifrado en un 6,5% en el turno de mañana y en un 5,5% en el de tarde el seguimiento del paro en los centros del sistema sanitario público, según datos provisionales de la conselleria. Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya, organizador de la protesta, apunta a que el seguimiento de la huelga ha sido del 39%. Los organizadores estiman que el plato fuerte será el próximo viernes, día en el que también se ha programado una manifestación.
Por territorios, el sindicato ha señalado que, en las comarcas de Barcelona, el seguimiento ha sido del 45%; en las de Girona, del 47%; en Tarragona, del 24%, y en Lleida, del 19%. Por ámbito asistencial, la organización cifra el seguimiento en un 44% en la atención primaria y en un 25% en los hospitales.
Protesta estatal
El sindicato catalán ha hecho una convocatoria propia de huelga este lunes y viernes para interpelar directamente al Departament de Salut en el marco de un paro de cinco días en el Estado para reclamar un convenio propio del colectivo y otras medidas que introduzcan mejoras, sobre todo vinculadas al fin de las guardias de 24 horas, al agotamiento profesional y a la sobrecarga.
La convocatoria estatal es del comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), en la que se han integrado organizaciones autonómicas, entre ellas Metges de Catalunya, que la apoya. Así pues, los médicos catalanes pueden ir a la huelga toda la semana bajo el paraguas estatal, pero Metges de Catalunya ha decidido centrarse en dos jornadas: la de este lunes y la del viernes.
Según datos de Metges de Catalunya, mayoritario en el colectivo, unos 30.000 profesionales están llamados a la huelga en Catalunya. Con todo, en las huelgas de profesionales sanitarios, los servicios mínimos son altos, ya que se deben garantizar las urgencias; las unidades vitales, como UCI, hemodiálisis, neonatología, partos o tratamientos de radioterapia y quimioterapia, y las operaciones inaplazables, entre otras actividades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
- El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes
- Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?
- Los médicos catalanes presionan a Salut para acabar de una vez con las guardias de 24 horas