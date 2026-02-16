Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su "reapertura total"

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aseguró el martes pasado que la semana que estrena este lunes sería la de la "reapertura total del sistema en conjunto de Rodalies". Más cauta que en anteriores ocasiones –durante los primeros días de crisis prometió el restablecimiento del servicio sin éxito–, Paneque no habló en esa intervención de "normalidad" y limitó su promesa a que la red ferroviaria catalana funcionara sin los cortes de línea que se produjeron para hacer revisiones y obras de emergencia tras el fatídico accidente de Gelida.

Sin embargo, Rodalies ha amanecido hoy con algunos de estos cortes todavía en marcha, y con los retrasos ya cotidianos derivados de los 193 puntos en los que los trenes tienen que avanzar todavía con limitaciones de velocidad.

La R3, así, sigue siendo la línea más perjudicada y sobre sus raíles no circula este lunes ningún tren. Además del macrocorte que cierra desde el pasado mes de octubre todo su trazado entre L'Hospitalet y La Garriga por obras de desdoblamiento, la línea tampoco ofrece servicio entre Vic y Puigcerdà o La Tor de Querol desde el accidente hace un mes. La consellera habló la semana pasada de la posibilidad de que el servicio se restableciera entre La Garriga y Campdevànol, pero de momento no hay previsión para esta reapertura ni para el resto de la línea.

La línea funciona mediante buses sustitutorios –la mayoría con frecuencias de paso de entre 20 minutos y una hora– que zarpan desde Fabra i Puig con rutas hasta Vic y desde la capital de Osona hasta Puigcerdà y la Tor de Querol, y viceversa. Los usuarios denuncian que entre Vic y Puigcerdà el bus tiene que seguir la Collada de Toses para detenerse en la estación ferroviaria de La Molina, lo que alarga en hasta dos hora y media el viaje.

El último éxito del Govern fue la reapertura este sábado de la RL4 entre Cervera y Manresa, desde donde puede completarse el trayecto original de la línea hasta Terrassa usando los trenes lanzadera de la R4, que pasan cada hora. Pese a un retraso en la puesta en marcha, que dejó sin servicio los dos primeros viajes de la línea el sábado, el servicio se restableció. Las incidencias, eso sí, no tardaron en aparecer el mismo día y el servicio se canceló pocos minutos después de las 20.00 horas del domingo para "trabajos de mantenimiento en periodo nocturno".

Este lunes, el servicio ha amanecido completamente interrumpido entre Cervera y Calaf, estaciones entre las cuales se ha establecido un servicio alternativo por carretera. Según confirman fuentes de Adif, la interrupción se ha producido después del aviso de los maquinistas, que han detectado "filtraciones de agua en el interior de un túnel". Las mismas voces recuerdan que tanto Adif como Renfe emitieron los certificados de seguridad necesarios para retomar el servicio y aclaran que tras el aviso de los maquinistas "se han hecho nuevas revisiones determinando que no representan patologías estructurales que requiera de una intervención inmediata".

Sin servicio en la R8

La R8, que circula entre Martorell Central y Granollers Centre, también sigue cerrada indefinidamente, aunque por su trazado ya circulan trenes de mercancías. Se trata de la línea comercial que atraviesa el túnel de Rubí que, precisamente, bloqueó los trenes de mercancías durante varios días al inicio de la crisis. Y también sigue funcionando a trozos la R4, cortada entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell, el tramo en el que se produjo el accidente.

En algunos puntos, como entre Terrassa y Manresa (R4) y entre Maçanet y Blanes (R1) funcionan trenes lanzadera con frecuencia de paso regulada y velocidad vigilada. En este caso, Rodalies opera también servicios de bus complementarios para los usuarios que no puedan esperar todo ese tiempo. Y en la R2Sud, de momento, solo circulan dos trenes por hora y sentido que efectúan paradas en todas las estaciones.

Regionals más lentos

Este último corte afecta, de rebote, a gran parte de las líneas de Regionals que usan el corredor sur. La más perjudicada es la R15, cuyo tramo entre Reus y Riba-roja d'Ebre continúa cortado. La R13 y la R14, que unen Valls y Barcelona por recorridos distintos, ofrecen servicio ferroviario ininterrumpido en todo su recorrido, pero los retrasos han hecho optar a Renfe por dejar habilitados autocares en algunos de sus tramos para ampliar el servicio y salvar las limitaciones de velocidad. La R16 y la R17 siguen funcionando también en todo su recorrido desde Ulldecona a la capital catalana.