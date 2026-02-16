Preocupación e indignación en Fonollosa por el desprendimiento de dos rocas de 60 toneladas en la carretera del pueblo

La caída de dos rocas de unas 60 toneladas este lunes en la BV-3008, que une Fonollosa con Manresa, ha encendido la indignación en el municipio. El alcalde, Eloi Hernàndez, exige a la Diputació de Barcelona, titular de la vía, que ejecute "de manera inmediata" los trabajos necesarios para garantizar la seguridad en un tramo que llevaba semanas preocupando. El desprendimiento se ha producido a las 12.45 horas, en una franja con bastante tráfico. Pese a la espectacularidad del incidente, no ha habido heridos. La Diputació, por su parte, ha asegurado que trabaja "desde el primer momento" en las carreteras de las que es titular y puntualiza que "en todo momento" ha informado al Ajuntament.

El alcalde de Fonollosa ha advertido que, a raíz de la caída de las dos rocas de grandes dimensiones, "podría haber ocurrido una desgracia" y ha recordado que el consistorio ya había alertado reiteradamente a la Diputació de la presencia de rocas que amenazaban con caer a la vía tras las lluvias intensas de las últimas semanas. Por esta carretera circulan cada día varios autobuses escolares.

Esta misma mañana la Diputació había confirmado que el próximo lunes iniciarían trabajos de saneamiento de los taludes con microvoladuras controladas para hacer caer manualmente las piedras inestables. "Se ha ido tarde", ha lamentado el alcalde, Eloi Hernàndez, que considera que no se ha priorizado suficientemente este punto. El consistorio ha pedido que la carretera no se reabra hasta que se pueda garantizar la seguridad "al 100%".

Desde la Diputació de Barcelona han asegurado a la agencia ACN que esta administración actúa "desde el primer momento" en diversos tramos de las carreteras de las que es titular, en el marco de un expediente de emergencia aprobado recientemente.

Este expediente "da respuesta a las necesidades de gestión de esta situación excepcional", con acumulaciones de precipitaciones "muy por encima de las normales para la época", que han provocado la "inestabilidad" de algunos taludes. Asimismo, la Diputació subraya que "en todo momento se ha trabajado manteniendo informado al Ajuntament".

En la BV-3008, en concreto, según la administración supramunicipal, se han realizado "recientemente" diversas actuaciones correctoras y una "inspección diaria", además de la actuación con microvoladuras programada para la próxima semana. También subraya que en los últimos años se ha invertido "de manera continuada" en la mejora de la seguridad de los taludes de esta carretera.

En cuanto al desprendimiento de hoy, la Diputació afirma que en los próximos días se retirarán los bloques caídos, se saneará el talud y se realizarán los estudios técnicos necesarios y las actuaciones para estabilizarlo de manera "definitiva".

También anuncia una auditoría de taludes de toda la carretera para detectar "cualquier otro punto potencialmente inestable". Una vez se hayan ejecutado estos trabajos, se volverá a abrir la carretera al tráfico.

Más de 100 alumnos afectados

La BV-3008 es el acceso directo al municipio desde la zona de Manresa y cada día circulan por ella varios autobuses escolares. Más de 100 niños y niñas llegan a la escuela de Fonollosa por esta vía.

Entre las familias, la preocupación es evidente. Algunas madres explican que la roca llevaba días viéndose medio colgada. "Era pasar y acelerar porque daba miedo", explica Anna, madre de la escuela, que asegura que ya había habido un desprendimiento importante hace dos semanas en el mismo punto.

Según ha lamentado, ha sido "cuestión de suerte" que no hubiera ningún vehículo debajo en el momento de la caída. "Yo he pasado esta mañana dos veces. Podría haber alcanzado al autobús o a cualquier coche", ha explicado.

"Tristeza e impotencia"

Vanessa, otra madre de la escuela, se muestra "triste e impotente" porque considera que el riesgo era conocido. "Era un tema recurrente entre los vecinos. Parece que en los pueblos pequeños no se nos escucha lo suficiente", ha criticado. En su caso, un familiar debía ir a recoger a un niño a la guardería justo en esa franja horaria. "Si no llega a cambiar los planes, se habría encontrado con todo esto", explica.

Noticias relacionadas

Desde la AFA, su presidenta, Fàtima Brunet, reconoce "indignación y preocupación" entre las familias. "Lo más importante es la seguridad de los niños. Si tenemos que dar más vuelta y tardar 20 minutos más, lo haremos, pero queremos una carretera segura", ha dicho. El corte obliga ahora a los autobuses a desviarse por Aguilar de Segarra, lo que puede alargar el trayecto escolar tanto en la ida como en la vuelta.