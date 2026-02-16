La portada de EL PERIÓDICO del 16 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 16 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  3. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  4. Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
  5. Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
  6. María José, víctima de una superestafa inmobiliaria en Catalunya con notarios implicados: 'Pensé que me quedaba sin techo donde vivir
  7. El Govern cambia de estrategia y opta por territorializar los avisos ante la borrasca Oriana
  8. Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?

Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca pone de nuevo el foco en los desprendimientos: "Hay que estar vigilantes"

Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca pone de nuevo el foco en los desprendimientos: "Hay que estar vigilantes"

En estado crítico una mujer tras ser agredida por su expareja en Ibiza

En estado crítico una mujer tras ser agredida por su expareja en Ibiza

El pueblo de cine a 40 minutos de Girona donde se rodó 'Juego de Tronos'

El pueblo de cine a 40 minutos de Girona donde se rodó 'Juego de Tronos'

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

El enrevesado crimen de Arturo Torró, exalcalde de Gandía: ¿y si lo mató un ladrón casual?

El enrevesado crimen de Arturo Torró, exalcalde de Gandía: ¿y si lo mató un ladrón casual?

Muere un hombre en Jaén tras las heridas sufridas en un tiroteo el viernes

Muere un hombre en Jaén tras las heridas sufridas en un tiroteo el viernes

Muere un motorista tras salirse de la vía en la TV-2032 en Renau

Muere un motorista tras salirse de la vía en la TV-2032 en Renau