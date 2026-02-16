Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: con cortes el día que el Govern había anunciado su "repartura total"

El Govern anunció el martes pasado que el conjunto de las líneas de Rodalies reabrirían entre esta semana y la que viene. Es más, apuntó que a principios de esta semana deberían estar ya todos los tramos reabiertos, a excepción del macrocorte de la R3. No obstante, esa recuperación sin cortes, es decir, la reapertura de todas las líneas ahora interrumpidas, será progresiva y, quizás, no tan rápida como se preveía. En ese calendario, la previsión era abrir la semana pasada la RL4 (Cervera-Manresa) y la R15 a excepción del tramo Reus - Riba-roja y para este semana, la R3 entre La Garriga y Campdevànol.

De momento, este pasado sábado, pudo reabrir la RL4, aunque lo hizo con retrasos y este lunes ha amanecido cortada entre Calaf y Cervera por la filtración de aguas en un túnel. A fecha de hoy, la red tiene 193 limitaciones de velocidad por obras de emergencia y la otra mitad corresponden a trabajos que ya se estaban ejecutando. Las limitaciones vinculadas a las obras de emergencia desaparecerán en febrero, mientras que el resto lo hará hacia abril. Es por ello que el Govern evita todavía utilizar la palabra "normalidad" cuando habla del servicio de Rodalies y ha decidido mantener el refuerzo de autobuses y del servicio alternativo por carretera en varios puntos del entramado ferroviario.

Unos 400 trabajadores de Adif siguen trabajando en 71 puntos de la red, un número que se ha reducido desde los 91 iniciales porque ya han terminado una veintena de actuaciones, lo que ha permitido ir reabriendo líneas. También se han inspeccionado "preventivamente" unos 600 puntos.

Repasamos a continuación el estado actual de cada línea.

La R1 circula de forma ininterrumpida entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes. Desde la localidad de la Selva, los usuarios tienen la opción de llegar hasta Maçanet - Massanes usando un servicio de tren lanzadera que pasa cada hora y media, o bien con un bus complementario. Cómo su trazado discurre en gran parte por la línea de costa es muy susceptible a temporales de viento como el de este pasado jueves, cuando tuvieron que cerrarse las estaciones de Premià y Malgrat y habilitarse dos buses sustiturios entre Ocata y Vilassar y entre Pineda y Malgrat. Además, tras el accidente de Gelida sufrió un aparatoso desprendimiento que obligó a cerrar varios días toda la línea entre Maçanet y Arenys de Mar.

La R2Sud, pese a presentar puntos críticos como los túneles del Garraf, circula sin interrupciones entre Sant Vicenç de Calders y Estació de França. Los trabajos que se están realizando en el trazado entre las estaciones de Sants y Bellvitge, sin embargo, obligan a ralentizar la marcha y muchas veces la frecuencia se reduce a dos trenes por hora y sentido. Estas obras, que no están relacionadas con la emergencia, han finalizado este pasado fin de semana, aunque las frecuencias siguen alteradas este lunes. Tampoco hay más afectaciones entre Sants y Sant Celoni que afecten a la R2, o la R2Nord. Tras el accidente de Gelida, solo estuvo cerrado temporalmente el trazado entre Garraf y Sitges.

La R3 es la línea más perjudicada por los cortes. Desde el pasado mes de octubre, la circulación de la línea está completamente cortada entre l'Hospitalet de Llobregat y la Garriga por las obras de desdoblamiento. Además, tras el accidente de Gelida se cerró por precaución el resto de la línea, entre Vic y Puigcerdà. Entre las previsiones que ha ido lanzando esta semana el Govern, se creía que el próximo lunes se podría reabrir el tramo entre la Garriga y Campdevànol, pero la consellera Paneque, preguntada este viernes, no ha aclaro si finalmente será así. De momento, la línea continúa completamente cerrada y funciona mediante buses sustiturios –la mayoría con frecuencias de paso de entre 20 minutos y una hora– que zarpan desde Fabra i Puig con rutas hasta Vic y desde la capital de Osona hasta Puigcerdà y la Tor de Querol, y viceversa. Los usuarios denuncian que entre Vic y Puigcerdà el bus tiene que seguir la Collada de Toses para detenerse en la estación ferroviaria de La Molina, lo que alarga en hasta dos hora y media el viaje.

La R4 es la línea en la que sucedió el accidente que desató la crisis. Precisamente el tramo en el que se produjo la fatídica colisión de un tren con un muro desprendido continúa cerrado al tráfico ferroviario comercial, aunque si admite la circulación de convoyes de mercancía. Así, entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central el servicio se salva con un bus sustitutorio que también se detiene en Gelida. Desde Martorell, la R4 sigue sin interrupciones hasta Terrassa - Estació del Nord. El trayecto hasta Manresa se produce en un tren lanzadera que sale cada hora, aunque también puede hacerse en un bus complementario con parada en todas las estaciones. Todos los autocares de sustitución circulan con frecuencias de media hora. La jornada de viento del jueves obligó, además, a cortar temporalmente todo el tramo comprendido entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat.

La R7 sigue completamente cerrada por las obras de la R3, en concreto la actuación en la estación de Montcada Bifurcació. La R4 permite salvar el trayecto entre las paradas de Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès. Desde ahí, un bus sustiturio con frecuencia cada media hora completa el recorrido haciendo parada en Cerdanyola Universitat y también directamente en el campus de la UAB. Está previsto que las obras, que empezaron el 2 de noviembre, terminen en mayo de 2026.

La R8 permanece completamente suspendida. Rodalies ofrece un bus sustitorio que pasa una vez cada hora y que se detiene en todas las paradas entre Martorell Central y Granrollers Centre. La R2 y la R2Nord permiten salvar en tren el recorrido entre Granollers Centre y Mollet - Sant Fost. De momento, más allá de la reapertura de varios tramos anunciada por el Govern para la semana que viene, no hay una fecha prevista de regreso de al R8, aunque por sus vías ya circulan trenes de mercancías.

La R11 tiene restablecido todo su recorrido entre Barcelona Sants y Portbou o Cerbère. La línea tuvo que cerrar todo el tramo entre Caldes de Malavella y Portbou los primeros días después del accidente de Gelida tras varios desprendimientos. Tras una revisión de las vías, la línea fue reabriendo: primero hasta Figueres, el pasado 29 de enero, y más tarde hasta Portbou.

La R13 y la R14 están reabiertas desde el 7 de febrero. Ambas líneas de Regionals, sin embargo, mantienen buses complementarios al servicio para salvar las restricciones de velocidad impuestas en algunos puntos de su trazado. Los autocares de la R13 salvan la distancia entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders –aunque en pocas ocasiones se detiene en todas las paradas de la línea– y tienen una frecuencia de paso de media hora. En la R14 ocurre exactamente lo mismo, pero entre Vinaixa y Reus.

La R15, aunque se han hecho también revisiones, continuará cortada entre Reus y Riba-roja d'Ebre debido a que hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. En concreto, la velocidad máxima de la línea es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Govern ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido.

Ambas líneas de Regionals, que salvan la distancia entre Barcelona - Estació de França con Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura según el servicio, son dos de las líneas menos afectadas las últimas semanas. A excepción de las afectaciones de la R2Sud, con la que comparten tramo, las dos líneas funcionan según lo previsto.

Los Rodalies de Tarragona ofrecen servicio ferroviario en todo su recorrido, aunque hablamos de líneas especialmente cortas y con pocas frecuencias. La RT1 va de Tarragona a La Plana - Picamoixons y la RT2 de Tarragona a Port Aventura a la espera de poder llegar de nuevo hasta L'Arboç.

La RL4 recuperó la "normalidad" este pasado sábado, pero solo brevemente. La línea reabrió tras varias semanas su tramo entre Cervera y Manresa, desde donse se puede completar su trazado original con los trenes lanzadera de la R4 que llevan hasta Terrassa. Sin embargo, el servicio de la línea se vio interrumpido a eso de las 20.00 horas tanto el sábado como el domingo para realizar "trabajos de mantenimiento en período nocturno". Sea como fuere, este lunes la línea amanece con el servicio interrumpido entre Cervera y Calaf después de que maquinistas detectaran "filtraciones de agua en el interior de un túnel", según confirman fuentes de Adif. Las mismas voces recuerdan que tanto Adif como Renfe emitieron los certificados de seguridad necesarios para retomar el servicio y aclaran que tras el aviso de los maquinistas "se han hecho nuevas revisiones determinando que no representan patologías estructurales que requiera de una intervención inmediata". El servicio ya había podido restablecerse hace unos días entre Lleida y Cervera, así que la RL3 ya estaba funcionando a pleno rendimiento.