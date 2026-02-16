Superestafa inmobiliaria: el notario acusado no podrá ejercer nunca más la profesión, mientras algunas víctimas esperan la indemnización

El pacto entre las defensas, la fiscalía y las acusaciones particulares por una de las mayores superestafas inmobiliarias en España, con un centenar de perjudicados, se ha sellado este lunes en el juicio que ha empezado en Barcelona contra 14 personas, entre ellas el notario Enrique Peña y el abogado Francisco Comitre Sant Martín. La rebaja de pena es considerable: de los más de 20 años de prisión que se exigían se ha pasado a una petición máxima de cuatro años y siete meses para el letrado acusado y cuatro años y dos meses para el intermediario y captador David Navarro. Para el notario, la acusación pública ha reclamado tres años y dos meses de prisión, además de la inhabilitación y la prohibición “definitiva” de ejercer su profesión. Y para el resto, solo dos años de cárcel. El tribunal ha dictado sentencia 'in voce' recogiendo la conformidad del acuerdo. Entre 2009 y 2015, afectados, entre ellos ancianos y personas con problemas económicos o de salud, fueron engañados por esta red para apoderarse de sus viviendas: pensaban que firmaban un préstamo y, en realidad, lo que hacían era vender sus pisos.

El juicio se reanudará la próxima semana solo para dilucidar la indemnización que debe percibir las víctimas que perdieron su vivienda por la venta de la misma a terceros por parte de la trama

Sin embargo, el calvario de algunas de las víctimas continuará la próxima semana. Perdieron sus viviendas al ser vendidas por la trama a terceros, que las adquirieron de buena fe, y deberá debatirse la indemnización que les corresponde y, sobre todo, quién la paga: si los imputados o las pólizas de seguro. El juicio continuará, por lo tanto, únicamente por la responsabilidad civil, aunque el fiscal Óscar Serrano ha precisado que se sumaba a las exigencias de las acusaciones particulares, en nombre de las víctimas. La fiscalía, además, ha retirado la acusación contra uno de los inicialmente imputados, que ha fallecido, y contra otros dos encausados. También ha instado a la nulidad de las compraventas fraudulentas, así como a la anulación de los asientos registrales.

Los 14 imputados han ido pasando ante el tribunal reconociendo los hechos y aceptando la pena solicitada. Se les atribuyen delitos que van desde la estafa hasta el blanqueo de capitales y la organización criminal. “Sí, lo acepto”, ha dicho Comitre ante la pregunta de la presidenta del tribunal. Lo mismo ha manifestado el notario Enrique Peña, suspendido ya de funciones por el Col·legi Notarial de Catalunya, a lo que ha añadido —al igual que el letrado investigado y el resto de encausados— que era consciente de las consecuencias que comporta una condena de estas características. El único que podría ingresar en prisión es el abogado Comitre, ya que uno de los delitos que se le atribuye es de dos años y un mes, lo que supera en 3 días el máximo para que se le suspenda la condena.

El fraude

La fiscalía sostiene en su escrito de acusación que los acusados pretendían apoderarse de las viviendas de los afectados sin abonarles una contraprestación económica o sufragando una cantidad muy inferior al precio de mercado. Los imputados captaban clientes con “escasos o nulos conocimientos financieros y jurídicos” y que se hallaran en situación de necesidad económica. Algunos eran ancianos o personas con problemas de salud y, por lo tanto, vulnerables. La trama ofertaba —publicitándolo en diversos medios— productos financieros parecidos a un préstamo con garantía inmobiliaria, a una hipoteca inversa o a un contrato de renta vitalicia. Pero la realidad era otra: los acusados “ocultaban” que los perjudicados no iban a firmar esos productos financieros, sino que lo que realmente iban a contratar era la venta de su vivienda, “generalmente por un precio aplazado por importe muy inferior al valor de mercado”, y sin ninguna garantía de poder recuperar el piso.

Para cometer el fraude, detalla la fiscalía, era “esencial” la participación de un notario, quien hacía efectiva la escritura de compraventa de la vivienda. En este proceso judicial figuran dos notarios: Enrique Peña, que ha sido suspendido de sus funciones, y otro con una participación muy puntual. Estos profesionales, relata la acusación pública, “intervinieron y favorecieron” el fraude mediante la “infracción masiva” de los “deberes inherentes” a su labor, como la obligación de denegar la autorización de documentos referentes a negocios “de contenido antijurídico”, examinar el negocio que se pretende llevar a cabo, asesorar jurídicamente o advertir de que la operación “tiene carácter delictivo”. Los notarios, indica el ministerio público, debieron advertir la probabilidad de que esas compraventas de viviendas iban a producir “de forma clara y manifiesta un perjuicio para una de las partes derivado del negocio”, es decir, para los titulares reales de los pisos. En esta trama hay un implicado que está en rebeldía. Es Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. En la actualidad, cumple condena por ese crimen en Bangkok.