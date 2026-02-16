La ingesta de vitamina K durante el embarazo mejora el desarrollo neurocognitivo en los bebés

La nutrición materna es uno de los factores más relevantes en el desarrollo cognitivo de los bebés, pero no todos los nutrientes han recibido la misma atención por parte de la comunidad científica. Este es el caso de la vitamina K, presente en verduras de hoja verde y aceites vegetales y conocida sobre todo por su papel en la coagulación de la sangre. Más allá de eso, ahora hay evidencias en que su consumo más elevado entre las madres se relaciona con puntuaciones superiores en el desarrollo global de los hijos, así como con mejoras específicas en las habilidades cognitivas y el desarrollo físico. Esta es la conclusión de un nuevo estudio liderado por la directora del grupo en Nutrición y Salud Metabólica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del Centre de Recerca TecnATox, Mònica Bulló, y Jordi Júlvez, investigador del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, en colaboración con ISGlobal. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista científica 'Pediatric Research'.

El estudio analizó a 1.080 mujeres embarazadas y a sus hijos. Para estimar la ingesta de vitamina K durante el embarazo, las participantes completaron un cuestionario de frecuencia alimentaria que tenía en cuenta 114 ítems. Posteriormente, se evaluaron diferentes áreas del neurodesarrollo infantil como la cognición, el desarrollo socioemocional y físico, la comunicación y el comportamiento de los niños en diferentes edades.

Nuevas recomendaciones

“Las evidencias obtenidas sugieren que la vitamina K podría tener un papel beneficioso, y esto podría derivar en futuras recomendaciones dietéticas específicas para embarazadas con el objetivo de promover un desarrollo cognitivo óptimo en la primera infancia”, apunta Mònica Bulló. Entre estos consejos nutricionales, la investigación sugiere que duplicar las recomendaciones actuales de vitamina K establecidas para la población general podría asociarse con mejores habilidades de comunicación y lenguaje expresivo en niños.

Sin embargo, el equipo investigador también subraya que se trata de un estudio observacional y que, por tanto, no se puede establecer causalidad directa. Sin embargo, considera que los resultados abren nuevas líneas de investigación sobre el papel de la nutrición materna en el desarrollo neurocognitivo infantil.