Illa rubrica un acuerdo de cesión de inmuebles de la Iglesia para vivienda social en su primer acto tras la baja médica

Junto a Joan Planellas, arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense –el mayor órgano de gobierno de la Iglesia Católica en Catalunya–, Salvador Illa ha firmado este lunes el acuerdo con la Iglesia catalana para la cesión de inmuebles para vivienda social. Es un "protocolo marco", en palabras de Planellas, por el cual empieza un trabajo de campo en las más de 2.000 diócesis repartidas en 850 municipios catalanes, que deberán empezar ahora a analizar cuáles de sus bienes son susceptibles de convertirse en pisos sociales.

En concreto, se pone en marcha una mesa de trabajo formada por cinco representantes del Govern (cuatro de la Conselleria de Territori y una de la Conselleria de Justícia, de dónde pende la Direcció General d'Afers Religiosos) y otros cinco de la Iglesia, que tendrá perfiles técnicos y se reunirán cada seis meses. De hecho, el president ha explicado que es el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, el que ha permitido que el acuerdo empezará a tomar forma. Al acto de firma también ha asistido la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El pacto tiene una vigencia de cuatro años prorrogables, aunque Illa, durante su intervención esta mañana en Palau, ha ampliado el plazo de estudio de los edificios y del patrimonio hasta los cinco años.

El acuerdo prevé la cesión gratuita de seminarios en desuso, rectorías, edificios, pisos y solares que sean titularidad de la Iglesia Católica para que la Generalitat los gestione y haga las adaptaciones normativas necesarias para que puedan utilizarse como vivienda social. La propiedad, sin embargo, seguirá siendo de las diócesis en todo momento. Se trata de la primera ocasión en que la Iglesia en bloque entrega una parte de sus bienes al Govern, aunque todavía está por determinar cuáles son estos bienes y cuántos pisos pueden aportar al parque de vivienda pública. El año pasado, el Arzobispado de Tarragona había estimado en unas 50 las propiedades susceptibles de ser destinadas a este uso. Se prevé que las cesiones de uso de los bienes eclesiásticos sean de 30 o de 50 años en función de cada caso.

Regreso a la actividad

Se trata del primer acto público del president de la Generalitat, más allá del discurso que ha pronunciado a primera hora de este lunes, tras pasar prácticamente un mes de baja por una osteomielitis púbica. El arzobispo Planellas ha asegurado que la decisión de retomar la agenda pública con este acto "les honra" y ha querido destacar "el papel histórico de la Iglesia con las indigencias y las vulnerabilidades" de las personas que han intentado paliar con "asociaciones seculares". "Esto es un grano de arena más que ponemos desde la Iglesia", ha añadido Planellas, que recuerda que "el 25% de la población tiene algún problema de exclusión social en el ámbito de la vivienda".

Por su parte, el president ha explicado que la idea de rubricar un acuerdo de estas características con la Iglesia apareció tras una reunión a puerta cerrada con los responsables de todas las Càritas Diocesanes de Catalunya. "Su máximo responsable me dijo: 'President, tenemos que pedirte tres cosas: vivienda, vivienda y vivienda'", ha narrado Illa. El líder del Executiu también ha asegurado que el modelo del protocolo marco se basa en un acuerdo al que también llegaron la Iglesia y la Administración en Malta.

El jefe del Govern también ha aprovechado para reiterar "la voluntad del Executiu de ir con todo por la vivienda, con planteamientos ambiciosos pero viables" y ha reivindicado que el acuerdo con la Conferencia Episcopal Tarraconense es "pionero en España". "Quien gana es el país", ha remachado Illa.

Compra especulativa

En este sentido, el president también ha insinuado cuáles serán los siguientes pasos del Govern en materia de vivienda y ha vuelto a poner sobre la mesa la opción de limitar la compra especulativa de bienes inmuebles. "No estamos haciendo nada que no hayan hecho otros países europeos", ha defendido Illa, que espera poder tener noticias muy pronto en este sentido. El jefe del Executiu también ha recordado que el Govern sacó adelante en el último pleno del año pasado una ley que incluye a los alquileres de temporada en la regulación de precios del alquiler habitual y ha recordado que "las leyes son vigentes y deben cumplirse".