Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio. En Catalunya, el paro será este lunes y el próximo viernes.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones en el sector médico.

Nieves Salinas Los médicos buscan la comprensión de los pacientes Los médicos inician una semana de huelga buscando comprensión: "Mira, es que ya no podemos más". España se prepara para vivir a partir del lunes una semana de paro de estos profesionales, que reclaman un estatuto propio que reconozca las peculiaridades de su trabajo, como las guardias.

Nieves Salinas ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones? Más de 176.000 médicos de toda España -los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud- están llamados desde este lunes 16 y hasta el 20 de febrero, a una huelga nacional. El formato acordado es el de una semana de paro al mes que se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa. Su principal reclamación, contar con un estatuto propio. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con sus reivindicaciones?. Responde a EL PERIÓDICO Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que forma parte del comité de huelga. "Hasta que esto se modifique, porque si no, nos vamos a quedar sin médicos en la sanidad pública", augura.

Beatriz Pérez Servicios mínimos en Catalunya Los médicos catalanes convocan una huelga propia para este lunes 16 y el próximo viernes 20 de febrero para presionar directamente a la Conselleria de Salut y conseguir mejoras que, aseguran los facultativos, están en manos de la titular del departamento, Olga Pané, como el fin de las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir períodos vacacionales. Estos son los servicios mínimos en la sanidad catalana, establecidos por el Departament de Treball, previstos para la semana que los días de la protesta.

Nieves Salinas ¿Cómo te afectará la nueva huelga de médicos que empieza este lunes? Las urgencias y los tratamientos vitales están garantizados. Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, inician este lunes una semana de huelga para mostrar su rechazo al Estatuto Marco de Sanidad

El nuevo texto de estatuto marco acordado entre el Ministerio de Sanidad con los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF -sindicatos del ámbito de negociación- tendrá que ser sometido a la correspondiente tramitación parlamentaria.

Las fechas Los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial. Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Toda España A la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Catalunya, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid. El Comité de Huelga ha insistido en que los paros nacionales indefinidos convocados para los próximos meses son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas.

La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones. Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

Las demandas Entre sus demandas, una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.