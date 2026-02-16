Carreteras reparará de "urgencia" el tramo de la A-2 en Lleida con desperfectos agravados por el temporal

La Unidad de Carreteras del Estado en Lleida y la Dirección General de Carreteras trabajan para sacar adelante un contrato de emergencia para renovar de manera integral el firme de un tramo de la A-2 en La Segarra donde el pasado viernes varios vehículos sufrieron pinchazos en las ruedas, a causa de cristales agrietados por fragmentos de asfalto desprendido, e incluso se produjeron colisiones tras un frenazo en cadena.

La vía lleva tiempo en mal estado, pero las lluvias y la nieve de las últimas semanas han agravado la situación y han hecho aparecer nuevos baches, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, quien ha indicado que la actuación supondrá rehacer el pavimento en unos tres kilómetros entre Cervera y Ribera d’Ondara.

El domingo se llevaron a cabo trabajos para tapar varios baches y este lunes la vía mantiene un carril cortado en cada sentido.

Reclamaciones pendientes

Esta rehabilitación se enmarca en un contexto en el que destacan las quejas que durante el último lustro han hecho públicas los ayuntamientos de la zona y el Consell Comarcal de la Segarra, exigiendo actuaciones de mejora de esta autovía desde el año 2019.