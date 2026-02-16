Los agentes de Mossos cobrarán 4.000 euros más anuales y tendrán más vacaciones

El Consejo de Policía ha acordado mejorar las condiciones laborales de los Mossos d'Esquadra tras el pacto alcanzando entre el Departament d'Interior y los representantes sindicales. De esta forma se ha establecido "un marco actualizado de regulación profesional adaptado a la evolución de las funciones policiales y a las necesidades actuales del servicio público de seguridad", según el Departament d'Interior.

El acuerdo ha sido firmado por los sindicatos de Mossos que integran la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública (FEPOL), así como AILMED y COPCAT. Precisamente SAP-SME-FEPOL lo considera un "día histórico", ya que se trata del "mayor incremento retributivo desde 1989".

Dentro del pacto alcanzado buena parte de la plantilla de Mossos cobrarán 4.000 euros más anuales, "justificado en la especial complejidad de la labor policial", según SAP-SME-FEPOL. Dentro de este aumento quedan excluidos los agentes en situación de segunda actividad de las escalas superior y ejecutiva, como intendentes y comisarios, así como los agentes en prácticas que reciben formación en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya.

Además, el acuerdo reduce hasta las 1.580 horas la jornada laboral de todos los efectivos sin excepción del cuerpo; incorpora un sistema de compensación por prolongación de la jornada mediante la aplicación de coeficientes multiplicadores, amplía las vacaciones para prácticamente la totalidad de los efectivos del cuerpo, reduce hasta un máximo de seis los cambios de fiesta a trabajo que se puedan realizar durante todo el año y disminuye las unidades, áreas o servicios que hasta ahora han sido reguladas por el horario especial específico , que quedará prácticamente residual

También amplía los importes relativos a la nocturnidad y fin de semana, con 3.600 euros para los cuadrantes con más del 30% de noches (hasta un máximo del 33%), 2.600 euros para horarios con nocturnidad entre el 20% y el 30% (hasta un máximo del 25%) y 825 euros para horarios con fines de semana sin nocturnidad. El acuerdo también regula económicamente a los agentes que deban atender situaciones no planificadas, entre otras medidas de mejoras sociolaborales.

Según los sindicatos se pagará en forma de compensación en las nóminas de abril y octubre. Desde el Consejo de la Policía se remarca que se han mantenido 20 reuniones entre Interior y las organizaciones sindicales representativas para abordar estos acuerdos. En este sentido, Interior remarca que el pacto "incorpora mejoras retributivas basadas en criterios de equidad e introduce modificaciones en el modelo horario, mediante una adecuación de la jornada anual de trabajo que favorezca la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Esta reorganización se acompañará de un conjunto de medidas orientadas a incrementar la disponibilidad operativa de los efectivos y mejorar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos policiales.

Por su parte SAP-SME-FEPOL ha anunciado que han pedido la convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo. "Nuestra prioridad a día de hoy ya ha pasado a ser el reconocimiento de todos los complementos acordados en todas las categorias laborales de la Relación de Puestos de Trabajo de Mossos", explican los sindicatos