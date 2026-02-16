El mal tiempo empezará a remitir esta semana en buena parte de España, aunque no se descarta la llegada de nuevos frentes

Después de varias semanas marcadas por la inestabilidad atmosférica y el paso de un tren de borrascas que causado desde lluvias torrenciales hasta vendavales históricos, todo apunta a que esta semana el mal tiempo empezará a disiparse. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) afirma que la presencia de un anticiclón hace presagiar varios días de calma y cielos despejados en buena parte de la Península Ibérica en el arranque de la semana. Aun así entre el miércoles y el jueves no se descarta la llegada de un nuevo frente que podría dar lluvias en amplias zonas del norte y oeste peninsular. "Después, de cara al viernes y fin de semana, parece volverá el tiempo seco y anticiclónico a la mayor parte del país", afirma el meteorólogo Rubén del Campo.

La semana arrancará con tiempo todavía inestable en el tercio norte. Se esperan cielos nubosos y lluvias en el tercio norte peninsular, que serán abundantes en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. La cota de nieve se situará en torno a 1.800 metros al inicio del día y bajará hasta unos 1.500 metros al final, lo que favorecerá el deshielo y podría aumentar notablemente los caudales de algunos ríos. En el este peninsular y en Baleares, se espera que el lunes también esté marcado por los vientos. En Catalunya son al menos una docena las comarcas en aviso amarillo y naranja ante rachas de más de 70 km/h.

El martes continuará la inestabilidad en el extremo norte, aunque de forma más débil y con tendencia a remitir, salvo en Galicia. En el resto del país predominarán los intervalos nubosos o los cielos poco nubosos. Persistirá el viento intenso en el noroeste y el este, aunque en esta última zona irá perdiendo fuerza a partir de la tarde. Las temperaturas subirán en buena parte del territorio dando lugar a más de 12 o 14 grados en el interior, entre 18 y 20 en el Cantábrico y hasta 22 grados o más en el área mediterránea. En puntos como Valencia, Murcia o Castellón se podrán alcanzar los 25 grados, valores muy cálidos para la época.

Paréntesis de mal tiempo

Entre el miércoles y el jueves volverá el mal tiempo. "Habrá un cambio de tiempo derivado de la llegada de un nuevo frente", avanza Del Campo. Este fenómeno podría dejar lluvias en amplias zonas de la península, aunque por el momento parece que no alcanzará al tercio oriental ni a Baleares. Las precipitaciones serán en general débiles, pero más abundantes en el tercio norte y especialmente en Galicia, donde podrán ser fuertes, persistentes e incluso acompañadas de tormenta. Con la llegada de este nuevo frente también se espera un ligero descenso de los termómetros en buena parte del país, reflejando la entrada de aire más frío.

Todo apunta a que entre el miércoles y el jueves volverán las lluvias, aunque a partir del viernes la situación mejorará

Los modelos indican que a partir del viernes se impondrán de nuevo las altas presiones. Y esto significa que volverá el buen tiempo. Aunque el día comenzará con heladas en el interior de la mitad norte, los cielos estarán despejados y el ambiente será estable en buena parte del territorio peninsular. Durante el fin de semana, las precipitaciones quedarán "acotadas al extremo norte peninsular" y serán débiles. Las temperaturas subirán en general, dando lugar a valores por encima de los 15 grados y hasta 18 grados en buena parte del país.

Noticias relacionadas

En definitiva, todo apunta a que la semana estará marcada por una clara mejoría respecto a jornadas anteriores, con predominio anticiclónico y solo un paréntesis de inestabilidad a mitad de semana. Como siempre ocurre en meteorología, los pronósticos pueden experimentar ajustes conforme se acerquen las fechas y se actualicen los modelos, especialmente en lo referente a la intensidad de las lluvias y la cota de nieve. Aun así, el escenario general apunta a menos lluvias y a un ambiente progresivamente más estable en buena parte de España.