El temporal de viento sigue activo en el Empordà y Terres de l'Ebre: rachas de 100 km/h tras los 172 registrados en Portbou

El temporal de viento ha rebajado su intensidad en las últimas horas en los dos extremos de Catalunya, pero aún hay rachas que superan los 100 km/h en las Terres de l'Ebre y el extremo norte del Empordà. Destacan registros como los 118 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, los 114,5 km/h del Perelló, los 100,1 km/h de Miami Platja o los 100 km/h del Vendrell, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic. La racha máxima del episodio se ha producido en Portbou-coll dels Belitres con 172,1 km/h.

Protecció Civil sigue pidiendo precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en los desfiles de Carnaval y las actividades deportivas en el exterior. La previsión del SMC es que el viento de mestral y tramuntana pierda fuerza progresivamente a lo largo del domingo. Catalunya ya ha desactivado la alerta por fuerte oleaje, con olas que no superarán los 2,5 metros en la costa del Alt y el Baix Empordà, pero sí mantiene la prealerta por riesgo de aludes, ya que sigue siendo alto (4 sobre 5) en Aran y la Franja Nord de la Pallaresa. En el resto de sectores el peligro de aludes es notable (3 sobre 5). Se pide mucha prudencia también con el fuerte viento y el torb en las cotas altas del Pirineo.

Árboles caídos y techos desprendidos

El nuevo temporal de viento vinculado a la borrasca Oriana ha dejado cerca de 1.000 llamadas al teléfono de emergencias 112 hasta las 09:00 horas de este domingo. La gran mayoría (81%) han sido para comunicar riesgos estructurales, como ramas o árboles caídos, mobiliario urbano en mal estado y elementos de edificios inestables.

En las comarcas de Girona, el temporal de viento ha obligado a los servicios de emergencia a realizar al menos 44 actuaciones.. Se han registrado incidencias en municipios como Molló, Sant Mori y Santa Pau, donde la caída de árboles ha afectado carreteras y espacios públicos. En Torelló se han producido problemas en la cubierta de la estación de autobuses y la caída de un poste de luz.

El viento también ha provocado desperfectos en el litoral, con avisos en l'Escala, Llançà y Port de la Selva, donde se han detectado estructuras inestables, revestimientos de fachada dañados y tejados desprendidos. En Figueres, la fuerza del viento rompió una ventana y los cristales cayeron a la calle.