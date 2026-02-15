Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

Transporte ferroviario

La RL4 de Rodalies vuelve a tener un tramo con bus pese a la reapertura del sábado

Paneque dice que se está revisando el punto afectado y se notificará la recuperación tan pronto como se resuelva

La estación de tren de Cervera

La estación de tren de Cervera / ACN

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El servicio de la RL4 vuelve a tener un tramo con bus después de que el sábado se anunciara la reapertura de toda la línea, con la recuperación del servicio en tren entre Cervera y Manresa. Este domingo, Rodalies ha informado de que el tramo entre Cervera y Calaf se tiene que volver a hacer con autobús.

Según fuentes de Renfe, se están haciendo marchas exploratorias en el tramo cerrado entre Cervera y Calaf y por eso se hace en bus. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado en declaraciones a los medios que el tramo cerrado tiene que ver con la revisión de puntos donde se ha detectado algún tipo de incidencia por parte de algún maquinista, tal como se acordó con los sindicatos ferroviarios. Tan pronto como se pueda recuperar, se notificará, ha dicho.

Revisión de puntos por seguridad

"El sistema que pactamos con los sindicatos después del incidente de Gelida indica que si en algún punto, por parte de los maquinistas, se detecta alguna incidencia se procede a la revisión con un doble criterio de seguridad: un primero de Adif, que certifica la operatividad, y un segundo de Renfe, que realmente sea compatible el uso comercial", ha explicado Paneque, que ha concretado que esto es lo que pasa en este punto del RL4.

Desde Calaf sí que hay servicio de tren hasta Manresa, donde se tiene que coger posteriormente una lanzadera con paradas intermedias hasta Terrassa Estació del Nord. Desde Manresa los usuarios también pueden optar por el servicio complementario por carretera, que todavía se ofrece.

La consellera ha apuntado también que los planes alternativos de transporte se mantendrán en todos los puntos hasta que el sistema esté "estabilizado de manera sostenible en el tiempo" para garantizar, así, la movilidad de las personas dado que el sistema "no está del todo recuperado".

Corredor sud y resto de la red

Paneque, que ha hecho estas declaraciones desde el Vendrell, ha hecho énfasis en el hecho de que se ha priorizado la recuperación del corredor sud porque es de los más afectados en términos de frecuencia. Así, ha recordado que todavía hay 71 puntos de la red ferroviaria donde hay limitaciones de velocidad y ha vuelto a decir que la previsión con la que trabajan es que la mitad, 35, se puedan resolver antes de acabar el mes de febrero y el resto, en marzo.

Noticias relacionadas

La consellera ha apuntado también que el R2Sud fue de las primeras que se abrió después del accidente de Gelida y, aunque es compatible con el servicio comercial, ha admitido que no permite dar "un servicio adecuado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  2. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  3. Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
  4. Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
  5. María José, víctima de una superestafa inmobiliaria en Catalunya con notarios implicados: 'Pensé que me quedaba sin techo donde vivir
  6. El Govern cambia de estrategia y opta por territorializar los avisos ante la borrasca Oriana
  7. Detenido el imán de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor
  8. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

Directo | Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona

Directo | Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona

La AP-7 continúa cortada en l'Hospitalet de l'Infant en sentido norte por un camión volcado por la ventada

La AP-7 continúa cortada en l'Hospitalet de l'Infant en sentido norte por un camión volcado por la ventada

Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena, en un incendio que se encuentra estabilizado

Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena, en un incendio que se encuentra estabilizado

Vista aérea de la zona afectada por el incendio de Cabo Tiñoso en Cartagena, Murcia

Vista aérea de la zona afectada por el incendio de Cabo Tiñoso en Cartagena, Murcia

Detenido un conductor por circular a 233km/h en Navata (Girona) y adelantar de manera temeraria

La RL4 de Rodalies vuelve a tener un tramo con bus pese a la reapertura del sábado

La RL4 de Rodalies vuelve a tener un tramo con bus pese a la reapertura del sábado

Multan a un abogado por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

Multan a un abogado por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

Leo Zaal, holandés que estuvo 96 horas perdido: “No salgan solos a caminar por los montes de Anaga”

Leo Zaal, holandés que estuvo 96 horas perdido: “No salgan solos a caminar por los montes de Anaga”