La RL4 de Rodalies vuelve a tener un tramo con bus pese a la reapertura del sábado

El servicio de la RL4 vuelve a tener un tramo con bus después de que el sábado se anunciara la reapertura de toda la línea, con la recuperación del servicio en tren entre Cervera y Manresa. Este domingo, Rodalies ha informado de que el tramo entre Cervera y Calaf se tiene que volver a hacer con autobús.

Según fuentes de Renfe, se están haciendo marchas exploratorias en el tramo cerrado entre Cervera y Calaf y por eso se hace en bus. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado en declaraciones a los medios que el tramo cerrado tiene que ver con la revisión de puntos donde se ha detectado algún tipo de incidencia por parte de algún maquinista, tal como se acordó con los sindicatos ferroviarios. Tan pronto como se pueda recuperar, se notificará, ha dicho.

Revisión de puntos por seguridad

"El sistema que pactamos con los sindicatos después del incidente de Gelida indica que si en algún punto, por parte de los maquinistas, se detecta alguna incidencia se procede a la revisión con un doble criterio de seguridad: un primero de Adif, que certifica la operatividad, y un segundo de Renfe, que realmente sea compatible el uso comercial", ha explicado Paneque, que ha concretado que esto es lo que pasa en este punto del RL4.

Desde Calaf sí que hay servicio de tren hasta Manresa, donde se tiene que coger posteriormente una lanzadera con paradas intermedias hasta Terrassa Estació del Nord. Desde Manresa los usuarios también pueden optar por el servicio complementario por carretera, que todavía se ofrece.

La consellera ha apuntado también que los planes alternativos de transporte se mantendrán en todos los puntos hasta que el sistema esté "estabilizado de manera sostenible en el tiempo" para garantizar, así, la movilidad de las personas dado que el sistema "no está del todo recuperado".

Corredor sud y resto de la red

Paneque, que ha hecho estas declaraciones desde el Vendrell, ha hecho énfasis en el hecho de que se ha priorizado la recuperación del corredor sud porque es de los más afectados en términos de frecuencia. Así, ha recordado que todavía hay 71 puntos de la red ferroviaria donde hay limitaciones de velocidad y ha vuelto a decir que la previsión con la que trabajan es que la mitad, 35, se puedan resolver antes de acabar el mes de febrero y el resto, en marzo.

La consellera ha apuntado también que el R2Sud fue de las primeras que se abrió después del accidente de Gelida y, aunque es compatible con el servicio comercial, ha admitido que no permite dar "un servicio adecuado".