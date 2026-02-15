El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: "Provoca pinchazos y accidentes"

El episodio de viento y lluvia de esta semana ha vuelto a poner el foco sobre el deterioro de la calzada en la autovía A-2, especialmente en el tramo comprendido entre Cervera y La Panadella. Los incidentes más graves se registraron el viernes por la tarde, cuando varios conductores sufrieron múltiples pinchazos, cristales agrietados por fragmentos de asfalto desprendido, e incluso se produjeron colisiones tras un frenazo en cadena.

La situación obligó a cortar el carril derecho en ambos sentidos desde ayer en el tramo entre la capital de la Segarra y la salida de Sant Antolí (Ribera d'Ondara), ante la falta de seguridad para la circulación. El subdelegado del Gobierno central, José Crespín, explicó que la circulación no era segura y anunció que el lunes comenzarían trabajos de urgencia para reparar los desperfectos con parches. No obstante, matizó que primero se debe esperar a que el asfalto esté completamente seco.

Mientras tanto, desde el ámbito municipal se insiste en que el problema no es nuevo. El alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha lamentado en declaraciones al diario Segre los daños sufridos por los conductores y atribuye lo ocurrido a una combinación de factores: "Es una mezcla entre el mal estado del pavimento y algunos hierros que había en la vía". La indignación de este edil se suma a la de sus homólogo sen Ribera d'Ondara y Sant Guim de Freixenet.

Reclamación enquistada

Ayuntamientos y el Consell Comarcal de la Segarra llevan años reclamando actuaciones de mejora en esta autovía. En concreto, las administraciones locales exigen una solución desde 2019. Entre 2023 y 2025 se renovó un tramo entre Fonolleres y Sant Pere dels Arquells, y está previsto que en marzo comiencen las obras entre Cervera y La Panadella.

Sin embargo, muchos políticos de la zona consideran que el proyecto llega tarde. A la espera de que las reparaciones urgentes anunciadas permitan recuperar condiciones mínimas de seguridad, el episodio de esta semana vuelve a reforzar la misma idea: cuando las condiciones meteorológicas empeoran, las deficiencias del firme en este tramo de la A-2 no solo se notan, sino que pueden traducirse en daños materiales, retenciones y situaciones de riesgo real para los conductores. Los problemas se repiten cada vez que llueve con intensidad: la humedad provoca baches y desperfectos que causan incidencies reiteradas.