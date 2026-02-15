Los identifican por beber alcohol al lado del Poble Espanyol y descubren que eran traficantes de popper

La nueva ordenanza de convivencia de Barcelona, vigente desde este domingo en la ciudad, prohíbe el consumo de alcohol en la calle, con multas que oscilan entre 100 y 600 euros para infracciones leves, y hasta 1.500 euros si se realiza en zonas con presencia de menores. Está claro que beber en la vía pública puede alertar a un policía, aunque la sanción debería ser lo que menos te preocupase si se llevan grandes cantidades de droga encima.

Es lo que les ocurrió a dos traficantes la madrugada del pasado sábado. Una patrulla de paisano de la Guardia Urbana de Barcelona que hacía tareas de prevención cerca de la zona de ocio del Poble Espanyol identificó a dos personas que consumían alcohol en la calle, cerca de los jardines de Montjuïc.

Además de pedirles la documentación, los agentes registraron a los sospechosos y encima les encontraron 23 frascos de popper así como otras sustancias estupefacientes, como éxtasis, marihuana, hachís y cocaína. También tenían una báscula de precisión, presuntamente para calcular las dosis de droga que iban a vender.

Los agentes los acusan de tráfico de estupefacientes, tanto por la variedad de droga intervenida, como por la báscula. Además, la policía cree que los sospechosos supuestamente querían vender el popper, o nitrito de alquilo, que llevaban encima a entre personas que podían desplazarse por esta parte de Montjuïc, próxima al Poble Espanyol, ya que es una tradicional zona de encuentros homosexuales. Fuentes de la investigación remarcan que esta sustancia se usa mucho en momentos de ocio de este colectivo. Así que blanco y en botella.... nunca mejor dicho.