En EEUU
Diez años de cárcel para Julie Rizzitello, la profesora que abusó de dos alumnos menores y se quedó embarazada
El jefe del condado, Raymond S. Santiago, ha emitido un comunicado en el que asegura que no son "incidentes aislados" y acusa a la docente de 'grooming'
Una profesora de 37 años ha sido condenada a 10 años de cárcel tras abusar de dos alumnos entre 2017 y 2018, y quedarse embarazada, La docente se declaró culpable el año pasado de tener "diversos actos sexuales" con dos menores.
Cumplirá diez años de cárcel y estará sujeta a libertad condicional de por vida, según ha avanzado 'The Daily Mail'. También deberá registrarse como delincuente sexual. Fue arrestada en 2024, apenas unos días después de renunciar a su puesto. Pocas semanas después, contactó con ambas víctimas, pidiéndoles que eliminaran pruebas de sus teléfonos.
Según han explicado en el juicio, la docente "animó al adolescente a mantener relaciones sexuales sin protección con ella el día de su cumpleaños". Ambas víctimas trabajaban en la tienda familiar de 'bagels' de Rizzitello. Presuntamente, mantuvo "relaciones sexuales vaginales y orales" con cada uno de ellos en tres ciudades, en su casa, en su coche e incluso en el establecimiento en durante el horario laboral. Se quedó embarazada y abortó.
No son "incidentes aislados"
El fiscal del condado de Monmouth County, Raymond S. Santiago, ha emitido un comunicado en el que asegura que no son "incidentes aislados" y acusa a la profesora de 'grooming'. "Fueron casos de manual de manipulación en los que la acusada recurrió repetidamente a tácticas de aislamiento y control en beneficio de sus propios intereses egoístas", ha escrito.
También ha denunciado "el daño emocional y psicológico que se produjo a costa de dos de las mismas mentes jóvenes cuyo desarrollo y cuidado le habían sido confiados". La jueza, ha dicho que “estas víctimas eran particularmente vulnerables" y ha reconocido que es un "comportamiento de depredador sexual" y que estos alumnos deben lidiar con que "amaban y confiaban" en una profesora que ha abusado de ellos "en un lugar seguro".
El jefe de policía de Wall, Sean O'Halloran, ha destacado la valentía de estos dos alumnos al denunciar a su exprofesora: “Nunca es fácil alzar la voz, especialmente cuando el agresor es alguien de confianza”.
