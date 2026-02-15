Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez años de cárcel para Julie Rizzitello, la profesora que abusó de dos alumnos menores y se quedó embarazada

El jefe del condado, Raymond S. Santiago, ha emitido un comunicado en el que asegura que no son "incidentes aislados" y acusa a la docente de 'grooming'

Una profesora de 37 años ha sido condenada a 10 años de cárcel tras abusar de dos alumnos entre 2017 y 2018, y quedarse embarazada, La docente se declaró culpable el año pasado de tener "diversos actos sexuales" con dos menores.

Cumplirá diez años de cárcel y estará sujeta a libertad condicional de por vida, según ha avanzado 'The Daily Mail'. También deberá registrarse como delincuente sexual. Fue arrestada en 2024, apenas unos días después de renunciar a su puesto. Pocas semanas después, contactó con ambas víctimas, pidiéndoles que eliminaran pruebas de sus teléfonos.

Según han explicado en el juicio, la docente "animó al adolescente a mantener relaciones sexuales sin protección con ella el día de su cumpleaños". Ambas víctimas trabajaban en la tienda familiar de 'bagels' de Rizzitello. Presuntamente, mantuvo "relaciones sexuales vaginales y orales" con cada uno de ellos en tres ciudades, en su casa, en su coche e incluso en el establecimiento en durante el horario laboral. Se quedó embarazada y abortó.

No son "incidentes aislados"

El fiscal del condado de Monmouth County, Raymond S. Santiago, ha emitido un comunicado en el que asegura que no son "incidentes aislados" y acusa a la profesora de 'grooming'. "Fueron casos de manual de manipulación en los que la acusada recurrió repetidamente a tácticas de aislamiento y control en beneficio de sus propios intereses egoístas", ha escrito.

También ha denunciado "el daño emocional y psicológico que se produjo a costa de dos de las mismas mentes jóvenes cuyo desarrollo y cuidado le habían sido confiados". La jueza, ha dicho que “estas víctimas eran particularmente vulnerables" y ha reconocido que es un "comportamiento de depredador sexual" y que estos alumnos deben lidiar con que "amaban y confiaban" en una profesora que ha abusado de ellos "en un lugar seguro".

El jefe de policía de Wall, Sean O'Halloran, ha destacado la valentía de estos dos alumnos al denunciar a su exprofesora: “Nunca es fácil alzar la voz, especialmente cuando el agresor es alguien de confianza”.

Muere un hombre en Jaén tras las heridas sufridas en un tiroteo el viernes

Diez años de cárcel para Julie Rizzitello, la profesora que abusó de dos alumnos menores y se quedó embarazada

En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Ibiza

Los identifican por beber alcohol al lado del Poble Espanyol y descubren que eran traficantes de popper

Trump: diez decisiones contra el medio ambiente

Joan Romero, catedrático emérito: "Estamos ante una gran ruptura parecida a la Revolución Francesa"

Catalunya quiere reordenar y proteger el litoral: "Una de las prioridades es renaturalizar playas"

Elisabeth, niña con síndrome de Angelman, lucha ante la incomprensión social: "No quiero que nos roben la felicidad"

