Catalunya quiere reordenar y proteger el litoral: "Una de las prioridades es renaturalizar playas"

El cóctel de amenazas que ponen en jaque a la costa se mezcla peligrosamente con un "desbarajuste" de leyes, directivas y órganos de gestión que no siempre actúan de forma coordinada. Esta situación ha desembocado, en las últimas décadas, en una situación de desequilibrio y pérdida de paisajes que no garantiza un futuro sostenible. Ante esta situación, la Generalitat, pese a no ostentar competencias plenas en el asunto, se ha propuesto reordenar este espacio con un nuevo Plan de Protección y Ordenación del Litoral (PPOL).

"Es prioritario encontrar una gestión consensuada y que tenga en cuenta la sostenibilidad", asegura la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha presentado el plan este domingo en El Vendrell, en un hábitat costero recuperado llamado Les Madrigueres.

El PPOL nace precisamente para poner orden en ese "marco competencial complejo y desordenado" y sustituir la lógica de parches por una planificación estratégica que conecte tierra y mar. La idea es "poner sobre la mesa distintas visiones" y evitar una gestión segmentada, incorporando iniciativas públicas y privadas y apostando por un modelo con más transparencia. El plan, además, no se plantea como un documento cerrado: se abrirá a participación y aportaciones durante su tramitación, con el horizonte de una aprobación final en 2028.

El diagnóstico que acompaña al plan es contundente. El litoral, recuerdan, es un activo económico, social y ambiental, pero también un espacio con muchas fragilidades, especialmente ante los efectos del cambio climático. La subida de temperaturas, la contaminación o la acidificación del agua, sumadas a la presión humana, empujan al medio costero a superar límites ecológicos y sociales, con pérdida de valores propios del litoral, de habitabilidad y de paisajes.

"Esto complica la vida en el mar", apuntan desde el Departament, que defiende que la respuesta debe integrar instrumentos de planificación terrestre y marina y reforzar la gestión costera con una mirada estratégica.

Alianza con la naturaleza

En ese marco, la Generalitat sitúa la renaturalización como uno de los ejes del PPOL y reivindica una "alianza con la naturaleza" para proteger la costa frente a temporales y hacer un uso sostenible. El objetivo pasa por recuperar ecosistemas, avanzar hacia un litoral más regenerativo, "como el de antes", y limitar el urbanismo en los espacios más sensibles. Aun así, siempre se abordará buscando el consenso y el diálogo con ayuntamientos y agentes implicados.

También se quiere actualizar el mapa y elaborar un catálogo de tramos de playa, una herramienta con la que el Govern pretende homogeneizar la metodología de análisis, pero aplicar criterios territorializados: "Buscamos un marco común, pero adaptado a la realidad de cada punto del litoral".

El Govern subraya que el propósito no es convertir la costa en un "no" permanente, sino ordenar usos y reducir riesgos sin poner en peligro su futuro. Por eso, además de la recuperación ambiental, el plan incorpora líneas como la diversificación del turismo, la mejora de la gobernanza y el impulso del conocimiento y la ciencia. De hecho, desde el Departament insisten en que la protección debe ser compatible con la actividad económica: se trata de garantizar el turismo, pero con reglas más claras y con la vista puesta en la resiliencia.

Entre las medidas más concretas que se ponen sobre la mesa figura una de especial calado: no otorgar autorizaciones cuando se supere un "umbral de riesgo". La intención es introducir criterios preventivos y evitar nuevas presiones en zonas especialmente expuestas, en un contexto de temporales más frecuentes e intensos.

En Catalunya hay 991 municipios, de los cuales 70 tienen costa y otros 21, aunque interiores, se encuentran en su zona de influencia. A ello se suma un entramado de competencias cruzadas y otros instrumentos de planificación, como el POEM.