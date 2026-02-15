Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

Historia

Antoni Gaudí celebra su centenario… y su apellido está a punto de desaparecer: solo 33 personas mantienen su apellido

El nombre familiar del arquitecto catalán más reconocido está en estado crítico

Una exposición inmersiva permitirá al público "habitar" proyectos inéditos de Gaudí

La Sagrada Família ofrecerá entradas a mitad de precio a los barceloneses durante todo 2026

El arquitecto Antoni Gaudí i Cornet

El arquitecto Antoni Gaudí i Cornet / EP

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Gaudí es el apellido que más va a resonar este 2026, ya que se celebra el centenario de la muerte del modernista catalán.

El nombre de familia es de los más admirados en el ámbito del arte y la arquitectura, por el que se reconocen obras como la Sagrada Família, La Pedrera o la Casa Batlló, aunque ahora está en peligro de extinción.

Solo hay 33 personas en España con el apellido de Gaudí de los aproximadamente 49 millones de habitantes que hay en el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2024. De estas, 23 se apellidaban de primero, las otras 10, de segundo.

Lo más inesperado son las 11 personas restantes fuera de Catalunya. Aunque el INE no muestra las frecuencias menores de 5 personas con el apellido, sí indica que 6 de ellas lo tenían en 2024 de primer apellido en Sevilla.

El caso de Catalunya

Aunque en Catalunya, donde más conocido es el apellido, se señala que solo 22 catalanes tenían el apellido. El Idescat indica que en 2024 12 lo llevan de primero y 10 de segundo, y ninguno con los dos apellidos (Gaudí Gaudí).

Teniendo en cuenta las provincias, la mayoría de ellos se concentran en Barcelona (15: 6 de primero y 9 de segundo) y el resto en Tarragona, como primer apellido, según el Idescat.

Aunque en Reus (Baix Camp, Tarragona), lugar de nacimiento del arquitecto, hay pocos registros. Allí, en toda la comarca solo 4 hay personas, igual que en el Barcelonès.

Descendientes

Ninguna de estas personas es descendencia directa de Antoni Gaudí, puesto que no tuvo hijos, pero sí pueden ser familiares de los hermanos de este: Rosa, Maria y Francesc.

Aun así, el apellido es siete generaciones previo al modernista catalán. El primer Gaudí documentado fue Joan Gaudí, que en 1631 ya vivía en Riudoms (Baix Camp, Tarragona). A partir del éxodo rural en el siglo XX, el apellido ya se expandió por el territorio español.

Origen del apellido

Con el centenario, surgen dudas sobre si el apellido es de origen catalán, ya que no aparece en los 'Fogatges' o censos catalanes de hogares entre los años 1358 y 1553, ni en los valencianos de los siglos XIII al XV.

 Antoni Maria Alcover, creador junto a Francesc de Borja Moll del 'Diccionario català, valencià i balear', escribe que deriva del nombre Gaudin, de finales del siglo XIX y principios del XX, en Barcelona, Reus, Valls, Riudoms, Vinarós, Castellón...

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Moll, en su obra 'Els Llinatges Catalans', escribe que Gaudin deriva del nombre germánico Gaut, nombre del padre de la raza goda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  2. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  3. Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
  4. Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
  5. María José, víctima de una superestafa inmobiliaria en Catalunya con notarios implicados: 'Pensé que me quedaba sin techo donde vivir
  6. El Govern cambia de estrategia y opta por territorializar los avisos ante la borrasca Oriana
  7. Detenido el imán de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor
  8. ¿Podrán celebrarse las rúas de Carnaval este sábado en Catalunya? Estas son las localidades que lo han aplazado

El servicio de la RL4 vuelve a tener un tramo con bus pese a que el sábado se reabriera toda la línea unas horas

El servicio de la RL4 vuelve a tener un tramo con bus pese a que el sábado se reabriera toda la línea unas horas

Directo | Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona

Directo | Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes en el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona

Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena, en un incendio que se encuentra estabilizado

Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena, en un incendio que se encuentra estabilizado

Multan a un abogado por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

Multan a un abogado por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por IA

Leo Zaal, holandés que estuvo 96 horas perdido: “No salgan solos a caminar por los montes de Anaga”

Leo Zaal, holandés que estuvo 96 horas perdido: “No salgan solos a caminar por los montes de Anaga”

Así está el incendio de la empresa de residuos de papel en Zaragoza: los bomberos siguen trabajando en el interior de la planta

Así está el incendio de la empresa de residuos de papel en Zaragoza: los bomberos siguen trabajando en el interior de la planta

Detenido un hombre por instalar una cámara en una casa para grabar a mujeres desnudándose

Detenido un hombre por instalar una cámara en una casa para grabar a mujeres desnudándose

Detenido un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza en comercios de Barcelona

Detenido un joven de 19 años como presunto autor de cinco robos con fuerza en comercios de Barcelona