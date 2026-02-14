Terremoto
Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en varios puntos de Málaga
El temblor registrado en Cortes de la Frontera ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8
EP
Dos terremotos surgidos en Andalucía han hecho temblar varios puntos de la provincia de Málaga esta noche.
Uno de ellos ha tenido epicentro en Cortes de la Frontera y ha registrado una magnitud de 3,8. Por otro lado, uno de 2,4 de magnitud, ha surgido con epicentro en Ubrique (Cádiz), pero también se ha sentido en municipios malagueños.
Terremoto en Cortes de la Frontera
El temblor registrado en la localidad malagueña ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8, según informa la web del IGN.
Este seísmo también ha sido percibido por vecinos de Cañada del Real Tesoro, Vega, Benalauría, Cortes de la Frontera, Ubrique, El Colmenar, Gaucín, Algatocín, Castillo de la Duquesa, Manilva, El Bosque, Estepona, Marbella, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.
- Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
- Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
- Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva
- Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
- Catalunya se paraliza por un vendaval histórico que enciende el debate sobre la gestión de las alertas
- Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor que se le cayó parte del techo por el fuerte viento
- Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval
- Detectados dos nuevos casos de peste porcina africana en Catalunya fuera del radio inicial