Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaDesahucioGisèle PelicotPeste porcinaMontoroTrumpBarcelonaMás que rivalesAlba FloresMamarazzis
instagramlinkedin

Terremoto

Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en varios puntos de Málaga

El temblor registrado en Cortes de la Frontera ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8

Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en Ubrique y en varios puntos de Málaga.

Dos terremotos de magnitud 3,8 y 2,4 se sienten en Ubrique y en varios puntos de Málaga. / IGN

EP

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos terremotos surgidos en Andalucía han hecho temblar varios puntos de la provincia de Málaga esta noche.

Uno de ellos ha tenido epicentro en Cortes de la Frontera y ha registrado una magnitud de 3,8. Por otro lado, uno de 2,4 de magnitud, ha surgido con epicentro en Ubrique (Cádiz), pero también se ha sentido en municipios malagueños.

Terremoto en Cortes de la Frontera

El temblor registrado en la localidad malagueña ha ocurrido a las 20.49 horas a una profundidad de aproximadamente cinco kilómetros y ha alcanzado una magnitud de 3,8, según informa la web del IGN.

Noticias relacionadas

Este seísmo también ha sido percibido por vecinos de Cañada del Real Tesoro, Vega, Benalauría, Cortes de la Frontera, Ubrique, El Colmenar, Gaucín, Algatocín, Castillo de la Duquesa, Manilva, El Bosque, Estepona, Marbella, San Pablo de Buceite y Jimena de la Frontera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
  2. Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
  3. Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva
  4. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  5. Catalunya se paraliza por un vendaval histórico que enciende el debate sobre la gestión de las alertas
  6. Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor que se le cayó parte del techo por el fuerte viento
  7. Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval
  8. Detectados dos nuevos casos de peste porcina africana en Catalunya fuera del radio inicial

Muere un hombre al caerle encima un árbol que talaba en Pontevedra

Muere un hombre al caerle encima un árbol que talaba en Pontevedra

Directo | Protecció Civil asegura que Carnaval puede ser un "riesgo" para las zonas alertadas por viento

Directo | Protecció Civil asegura que Carnaval puede ser un "riesgo" para las zonas alertadas por viento

Raquel Tomé, neuropsicóloga: "La sobreexposición de los menores a las pantallas es la causa principal en el deterioro de la salud mental"

Andalucía modifica el protocolo de acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña: más control inicial y nuevas sanciones

Andalucía modifica el protocolo de acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña: más control inicial y nuevas sanciones

Raquel Tomé, psicóloga: "La sobreexposición a las pantallas es la causa principal en el deterioro de la salud mental"

Rachas de viento huracanadas superan los 170 km/h y obligan a cancelar trenes y restringir la circulación de vehículos en la Comunitat Valenciana

Rachas de viento huracanadas superan los 170 km/h y obligan a cancelar trenes y restringir la circulación de vehículos en la Comunitat Valenciana

IA y suicidio: tragedias bajo investigación

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes