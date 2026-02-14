Transporte ferroviario
El servicio de la RL4 se reanuda totalmente en tren después de unas primeras horas con una incidencia por causas operativas
Transportes y Territori sacan pecho sobre Rodalies: "Hemos hecho en semanas el trabajo de todo un año"
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya
El servicio de la RL4 ha podido reanudarse finalmente por completo en tren este sábado, aunque unas horas más tarde de lo previsto inicialmente, ya que una "incidencia operativa" ha obligado a ofrecer autobuses entre Lleida-Pirineus y Cervera.
La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha indicado en un mensaje en las redes sociales que la línea ya está en funcionamiento "después de los trabajos de mantenimiento y prevención". "Hemos trabajado de manera incansable para avanzar y poner líneas en funcionamiento", ha apuntado. En una comparecencia conjunta con el secretario de Estado, José Antonio Santano, Paneque anunció el viernes la reanudación de esta línea el sábado, un día con menos usuarios de lo habitual que permite poner a prueba el funcionamiento del servicio.
A raíz del accidente de Gelida y las incidencias derivadas del temporal de aquel 20 de enero, la línea RL4 estaba interrumpida entre Cervera y Manresa, un tramo que debía hacerse con autobús.
Por otro lado, entre Manresa y Cervera hay un tren lanzadera, que se complementa con un servicio de autobús.
La R16 entre Tortosa y l'Aldea-Amposta también ha recuperado el servicio por una única via, después de que fuera suspendido por precaución a causa de las ventadas.
