¿Podrán celebrarse las rúas de Carnaval este sábado en Catalunya? Estas son las localidades que lo han aplazado

El temporal de viento vinculado a la borrasca Oriana ha dejado este sábado rachas que han rozado los 150 km/h en el Ebre, especialmente en Montsià, Baix Ebre y Baix Camp,y en el extremo norte del Empordà. Las ráfagas de viento más violentas se han concentrado durante la madrugada, destacando los 146,5 km/h en Mas de Barberans, 140 km/h en Portbou-Coll dels Belitres o 134 km/h en L'Hospitalet de l'Infant.

El fuerte viento que sopla en los dos extremos del país ha obilgado a enviar un ES-alert a los teléfonos móviles para evitar desplazamientos y actividades en el exterior. La alerta a los teléfonos móviles estaba dirigida a las comarcas de la Val d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès y Alt Empordà, y también al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Terra Alta y Ribera d'Ebre.

"Muchos están anulando"

La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha recomendado suspender las rúas de Carnaval en las zonas donde se ha enviado la alerta a los teléfonos móviles. El viento está provocando problemas de movilidad en la AP-7, cerrada en sentido norte en l'Hospitalet de l'Infant por un camión volcado. Solé ha destacado que "la recomendación es muy clara" en lo que respecta a las rúas de Carnaval, y ha dicho que en las zonas sin alerta roja es necesario realizar una evaluación local sobre si el recorrido es seguro o no.

"Muchos están anulando y muchos están haciendo modificaciones, y lo agradecemos", ha dicho la responsable de Protecció Civil. Protección Civil mantiene activada la alerta por vendaval y también la prealerta por una nevada que podría ser intensa en las próximas horas en la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça.

Las primeras cancelaciones, en la Costa Brava

El primer municipio en mover ficha fue Llançà, que lo hizo el viernes. Según el comunicado, el cambio se hace por motivos meteorológicos y con el consenso de todas las comparsas participantes, pensando en la seguridad y para que la gente pueda disfrutar de la fiesta "como se merece". Las nuevas fechas serán sábado 28 de febrero de 2026 y domingo 1 de marzo de 2026, lo que permite ganar margen y evitar el fin de semana que se prevé más complicado por viento.

En Sant Feliu de Guíxols, la organización también opto el viernes por trasladarlo al viernes 20 de febrero por "mal tiempo continuado" y por las "malas previsiones". El comunicado remarca que la lluvia persistente está dificultando los preparativos y la organización: desde el movimiento de carrozas hasta la logística de ambulancias, seguridad y desplazamientos de las comparsas, además del riesgo de dañar decorados y disfraces.

En l'Escala, el Ayuntamiento ha decidido sustituir la rúa infantil de este sábado por una concentración de disfraces y una chocolatada en la Sala Polivalent, donde también se celebrará un baile por la noche. En cambio, Roses mantiene su rúa, pero insta a las comparsas a retirar las carrozas con estructuras más inestables y no instalará sillas en la calle.

Tortosa y Roquetes suspenden actividades

El Ayuntamiento de Tortosa ha decretado el cierre de los pabellones y las instalaciones deportivas municipales, así como del centro cívico, la biblioteca municipal, los centros educativos, la oficina de turismo y el museo. Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetes también ha suspendido las actividades al aire libre y el uso de los equipamientos debido al fuerte viento hasta mañana domingo al mediodía. "El viento está generando muchas afectaciones y recomendamos a todos que se queden en casa y restrinjan al máximo la movilidad", ha solicitado el alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, en un mensaje en X.

Noticias relacionadas

La Diputación de Tarragona ha informado de diversas afectaciones por caída de árboles en la red viaria local de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona, como la TV-3421 entre Roquetes y Mas de Barberans; la T-301 en Benifallet y la T-312 en Duesaigües. Se han movilizado cuatro equipos para limpiar las vías y garantizar la seguridad.