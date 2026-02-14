Las listas de espera para una operación en Catalunya continúan por encima de los cuatro meses y medio

La lista de espera de intervenciones quirúrgicas continúa superando los cuatro meses y medio, según cifras del Servei Català de la Salut analizadas por la ACN. Con datos de diciembre de 2025, 209.986 ciudadanos están pendientes de una operación (un ligero aumento interanual del 0,7%) y deben esperar 142 días de media, una cifra similar a diciembre de 2024 (143). Con todo, en general, en las especialidades con plazos máximos, como las oncológicas, la espera no supera los tiempos de acceso garantizados. Los catalanes en lista para una prueba diagnóstica son 195.181, una tendencia a la baja el año pasado (-2,5%), mientras que medio millón de pacientes esperan una consulta externa —con un especialista—. Así, en conjunto, hay más de 900.000 personas en las listas de espera.

Concretamente, el número de personas que esperaban una operación, una prueba diagnóstica o bien una consulta externa en diciembre del año pasado era de 914.769, la segunda cifra más alta en un mes de diciembre desde que Salut empezó a ofrecer datos en 2016. El máximo, hasta ahora, del último mes del año eran los 922.117 pacientes de 2024, por lo que en 2025 se retrocedió un 0,8%. Son datos que recogen los hospitales pertenecientes al sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT), con los cálculos del tiempo medio de espera ponderado por la ACN.

Traumatología, urología y otorrinolaringología, las especialidades más tensionadas

Según los mismos datos, el número de pacientes que están esperando una visita al especialista supera el medio millón por segundo año consecutivo al cierre del ejercicio y se sitúa en 509.602 personas (-1,8% respecto a 2024), cerca de un 55% de las cuales son mujeres.

El tiempo medio de espera para el especialista es de cuatro meses, es decir, 120 días, diez días más que el año anterior. Es el segundo dato más alto registrado, solo por debajo del año 2020, coincidiendo con la covid, cuando se alcanzaron los 144 días. Entre enero y diciembre, los hospitales realizaron más de 1,9 millones de primeras visitas en consultas externas.

El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa / ACN

Por especialidad, traumatología es la más tensionada, con 93.072 personas en espera y una media de 188 días, seguida de urología (167 días), otorrinolaringología (143) y alergia (106); de hecho, excepto urología, el resto son las que más han aumentado este año en días de espera.

Por centro hospitalario, el Hospital de Sabadell presenta tres especialidades que superan los diez meses de espera: urología (707 días, es decir, prácticamente dos años), traumatología (349) y otorrinolaringología (318). Los pacientes de digestivo de Mútua de Terrassa deben esperar un año y medio, mientras que los de traumatología de Sant Joan de Déu en Martorell y del Hospital General de Granollers esperan cerca de once meses.

Más lista de espera en operaciones de cataratas o extracción de lunares y quistes

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, los pacientes debían esperar más de cuatro meses y medio, un tiempo similar al de hace un año. El número de personas en espera también es estable respecto a diciembre de 2024, con un millar más de pacientes, lo que sitúa el cierre de 2025 como el de mayor número de personas esperando una operación en un hospital del sistema público desde el inicio de la serie histórica, en 2017. Un total de 423.185 personas fueron intervenidas por los centros del SISCAT entre enero y diciembre, un millar más que el año anterior.

Los datos incluyen un centenar de operaciones, encabezadas en tiempo de espera por la cirugía instrumentada del raquis, es decir, intervenciones relacionadas con la columna vertebral en las que se utilizan implantes metálicos, para patologías como hernias discales, escoliosis o fracturas. En estos casos, en diciembre había 3.725 personas con una espera media de 242 días, dos más que en las operaciones hematológicas, aunque estas solo contaban con 335 personas en lista. Las operaciones de mama —exceptuando tumores malignos—, de obesidad mórbida, de rinoplastia o de juanetes y similares les siguen, rondando el medio año de espera.

Pacientes esperando ser atendidos en un centro hospitalario / MANU MITRU

Las intervenciones de cataratas son las que acumulan más personas en lista, con 22.725 pacientes, con una media de 76 días —el tiempo máximo establecido en este caso es de 180 días—. En segundo lugar, están las escisiones de lesiones cutáneas, es decir, la extracción de fragmentos de piel como verrugas, lipomas, quistes o lunares, con 10.781 personas que esperan 134 días de media. Las herniorrafias inguinales o femorales, las extracciones quirúrgicas dentales y las hernias umbilicales, incisionales y otras son las otras operaciones que acumulan mayor espera.

Las intervenciones oncológicas, dentro de los tiempos de acceso garantizados

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas oncológicas, ninguna especialidad supera los tiempos de acceso garantizados, es decir, un máximo de 45 días en la gran mayoría de casos. La neoplasia maligna de vejiga era la que tenía en diciembre más pacientes en lista, 651, que debían esperar 26 días de media, tres más que el año anterior. El cáncer de piel era el segundo, con 416 personas y una media de 20 días, mientras que el de mama era el tercero, con 355 pacientes y 16 días. En conjunto, 2.429 personas tenían pendiente una intervención relacionada con el cáncer, con tiempos de espera similares al año anterior.

Por hospital y especialidad, prácticamente todos los centros se sitúan por debajo de los 45 días en todos los tipos de neoplasia maligna y solo hay alguna excepción con pocos pacientes que supera el umbral, según los datos publicados por CatSalut. Es el caso del Hospital del Mar, con los cánceres hematológicos y del sistema linfático, el de útero, ovarios y anexos y varios etiquetados como "otras localizaciones".

Fuentes del Hospital del Mar indican a la ACN que los datos que aparecen en la web del CatSalut no se corresponden con la realidad por "un problema de actualización en el envío y/o recepción" de la información y aseguran que a finales de diciembre no constaban pacientes esperando cirugías con tiempo garantizado durante más días de los establecidos. En los datos no se detalla qué día del mes se realizó la recogida de información.

Pruebas diagnósticas: cerca de 200.000 personas esperan casi tres meses

En cuanto a las pruebas diagnósticas, el último mes del año pasado los pacientes tuvieron que esperar una media de 82 días, cuatro días menos que en diciembre de 2024. Un total de 195.181 personas esperaban su turno, mientras que en todo el año 2025 se realizaron 959.724 pruebas. Las resonancias magnéticas son las pruebas que más personas hacen esperar, 42.300 en el mes analizado, con 66 días de media. Las tomografías computarizadas, es decir, los conocidos TAC, acumulan una cola de 31.129 pacientes (54 días), y en tercer lugar y a gran distancia se sitúan las ecocardiografías, con 19.060 personas (85 días).

Noticias relacionadas

Las polisomnografías, es decir, los estudios del sueño, son las que acumulan más días de espera, 145, seguidas de los electromiogramas, que evalúan los músculos y los nervios (113), las pruebas de esfuerzo cardíacas (109) o las endoscopias esofagogástricas (106).