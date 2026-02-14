Josep Solergibert Serra, propietario del Celler Solergibert: "Solo quiero que los políticos no me den aún más trabajo"

Pagès por genética, por genealogía y por convicción, Josep Solergibert ya tenía claro antes de terminar los estudios de enología que debía convertir el vino que su familia elaboraba sin ninguna pretensión en una marca de calidad. Cuarenta años después, con Solergibert convertido en uno de los cellers más premiados del Bages, aún plantea el traspaso a una nueva generación.

¿Ser el noveno eslabón de una cadena familiar le hace sentir más responsabilidad?

No, porque, en realidad, la empresa que tenemos ahora la hemos montado mis padres y yo. Durante todas estas generaciones en mi casa hemos hecho vino como muchas familias en Artés. Hace cien años, muchas casas eran autosuficientes: tenían un par de cerdos y cuatro gallinas, vendían un poco de uva y hacían vino para el autoconsumo y poca cosa más. Mi abuelo fue un poco adelantado a su tiempo y empezó a hacer de enólogo en varias casas; también fue socio fundador del Celler Cooperatiu d’Artés, pero murió joven, no tuvo tiempo de hacer más.

¿Le costó mucho convencer a su padre de que debían ir hacia el vino embotellado?

Nada. Él tenía en la cabeza montar una granja, porque veía que los cerdos eran un negocio más claro, pero hacer vino le gustaba mucho, y se puso completamente. En 1982, cuando yo tenía 16 años, empezamos a cambiar las variedades de viña, siempre a pequeña escala, muy controlado, para ir hacia el vino embotellado bien hecho.

Ha aprendido de su padre y ha enseñado a su hijo. Con tanto vínculo emocional, ¿es más fácil o más difícil?

Más fácil. Es aprender juntos a recibir golpes nuevos. Yo tenía unos conocimientos que había aprendido y él tenía unas costumbres, y esas costumbres hubo que cambiarlas, pero mi padre lo supo hacer muy bien. Si debatíamos alguna cosa él siempre acababa diciendo que, si uno no quiere, dos no discuten.

¿Con su hijo lo está haciendo igual?

Sí, sí. Ya hace siete años que Aleix trabaja en casa y estoy muy contento. Pasamos muchas horas juntos, catamos, comentamos... Él tiene unos gustos diferentes de los míos: a mí me gustan unos vinos más potentes, porque soy de la vieja escuela, él los prefiere más elegantes... Lo valoramos todo y vamos adelante. Tengo claro que debo hacer como mi padre. Este año cumpliré 60 y mi sueño es que, de aquí a unos años, cuando él esté preparado para coger el trabajo de despacho, que es el más pesado de todos, se haga cargo.

Un padre, un hijo, pareja en el trabajo, hermanos que también son herederos... ¿No es complicado con tanta familia?

No, yo tengo tres hermanas mayores que nunca han estado en el celler y mi padre ya se cuidó de que tuvieran lo que les corresponde. Yo, con Teresa, tengo tres hijos, uno se ha querido poner de cuatro patas, y los otros no. Lo importante es ver que son felices y que todos pueden hacer la vida que han elegido. Seguro que hay sitios donde estas cosas crean problemas, pero no es nuestro caso.

Construir el Solergibert actual debió suponer cambiar muchas cosas.

Sí. Entre el 85 y el 95 fue una transformación muy fuerte. Hubo que ir cambiando las viñas, aprender a trabajarlas diferente y empezar la elaboración. El primer año hicimos 800 botellas. Era un momento en que el vino no estaba de moda y que existía la mentalidad de que el de aquí era malo. En los años noventa venderlo no era fácil. Los días que llovía cogía la furgoneta, iba a ver restaurantes de la comarca y costaba muchísimo que me lo compraran. Eso ha cambiado mucho. Ahora la gente sabe que en el Bages hacemos muy buen vino.

¿Tuvo la sensación de que se la jugaba?

No, fue un proceso natural. Cuando nos casamos hicimos el primer préstamo de nuestra vida para construir un celler de elaboración nuevo. Nos lo concedieron al 14% de interés más un 3% añadido porque mi padre no nos podía avalar. Resulta que mi padre fue 17 años presidente de la residencia de ancianos, y cuando la hicieron nueva avaló la financiación con nuestra casa y las tierras. O sea que pagamos un 17%. Una barbaridad. Pero lo liquidamos en diez años. Cuando no tienes unos gastos fijos muy importantes sabes que, como mínimo, un plato en la mesa lo tendrás. Como campesinos que somos, siempre hemos entendido que cada año es diferente y que, cuando vas bien, debes guardar. Si no, te vienen tres años malos, como han sido el 22, 23 y 24, y no aguantarás. La mentalidad campesina antigua es que no se puede vivir al día, de ninguna manera.

En el proceso de crecimiento, ¿hubo algún punto de inflexión?

Sí, el 2000, cuando dejé de salir con la furgoneta y busqué un distribuidor. Ahora vendemos a restaurantes, a tiendas especializadas, un poco a supermercados y en casa, donde sale el 40% de lo que producimos.

¿Por qué hostelería como principal punto de venta, y no el supermercado?

Los supermercados aprietan más para tener precios más económicos. Y hay restaurantes que no quieren que estés en el supermercado, porque ellos no pueden vender al precio del súper. Es comprensible. Hay algunos que lo hacen muy bien, cargan lo que cuesta el servicio que ofrecen y sirven bien. También hay otros que tienen la manía de doblar el precio o que lo sirven en verano a 30 grados. Hemos llegado a retirar alguno porque lo tenían en cajas debajo de una uralita. Pero, afortunadamente, eso cada vez pasa menos.

¿Exportar es una posibilidad?

Ahora mismo no. El planteamiento era hacer cosas buenas para la gente de aquí, y no tenemos producción para ir mucho más allá. Una vez, en una feria internacional, un empresario que tiene doscientas tiendas repartidas por California cató un montón de blancos y eligió nuestro picapoll. Estuve muy contento, pero le tuve que decir que, con seis mil botellas que hacemos, no se lo podía servir. Llegué a casa muy ilusionado pero, cuando calculas que, si plantas una viña ahora, será buena de aquí a diez años... ¿Dónde estará este señor de aquí a diez años? Tienes que tener los pies en el suelo. Valentí Roqueta dice que los primeros doscientos años son de aprendizaje.

Viendo el tiempo de TV3 se concluye que Artés es el Death Valley de Catalunya. ¿Qué pasará con el cambio climático?

Que nos adaptaremos. Vamos aprendiendo. Hay maneras de gestionar el suelo los años de sequía y los años de agua. Labrando, jugando con la hierba que hay en las viñas, la saó, el nitrógeno... Estamos intentando hacer un poco de regadío, pero la ACA es muy complicada. Me dicen que puedo hacer un pozo pero que el agua no es mía y que, si la necesitan porque hay sequía, me la cogerán. Eso para invertir es un problema. Nosotros tenemos campos de todo tipo: arcillosos que aguantan bien la humedad, y arenosos que la pierden enseguida. Debemos saber qué hacer en cada lugar. Tenemos una finca que es tan pobre que da miedo y mi abuelo siempre había dicho que no se podía plantar viña; pues resulta que es genial para el mandó, por ejemplo.

¿El cambio está generando innovación?

Sí, y tanto. Hay lugares donde están plantando árboles frutales en medio de las viñas para hacer sombra. Y es curioso, porque cuando yo era pequeño ¡teníamos melocotoneros! Y funcionaba. Es una opción complicada, porque el árbol lo tienes que plantar tres años antes que la viña, pero es una opción. Yendo a ferias ves cosas como sombreados, toldos... Si hace falta, lo haremos.

¿Hemos pasado del consumo universal de vino al consumo esnob de vino?

No, ¡hemos pasado al consumo justito de vino! La mayoría de gente solo bebe vino el fin de semana, y el consumo mundial está bajando, supongo que porque los jóvenes tiran más hacia la cerveza. Pero la gente a la que le gusta el vino está adquiriendo una gran cultura, cada vez entienden más. Y confiamos en que el descenso del consumo se notará sobre todo en el producto de poca calidad, que aún queda.

¿El precio a partir del cual no hace falta gastar más para tener calidad?

Con vino catalán, en el restaurante, de 20 a 30 euros; en casa, de 15 a 20 euros.

¿Los precios se acostumbran a corresponder con las calidades?

Hasta 30 euros, normalmente sí. Por encima de eso ya puede ser posicionamiento comercial. De más de 50 hay algunos que no valen 15, y hay algunos de 15 que podrían valer 25. Todo depende de la liga en la que quieras jugar. Si encuentras el punto justo, es la felicidad.

Vivimos en un país de campesinos enfadados. ¿Lo comparte?

Sí, es increíble el montón de burocracia que nos hacen hacer; el funcionariado va creciendo y solo te complica la vida. No quiero subvenciones, solo quiero que los políticos no me den aún más trabajo. Y esto del Mercosur es un escándalo. Nuestros políticos deberían ser gente que ame el territorio y dé solidez. Y los de alto nivel que dirigen el mundo, que pongan 'seny', que aquí vamos viviendo en una burbuja pero... Lo que está pasando en el mundo no es normal.

'Els quatre cantons'

¿Todo el mundo tiene lo que se merece?

No.

Mejor cualidad y peor defecto.

Soy optimista; de defectos tengo demasiados para elegir uno.

¿Cuánto es un buen sueldo?

3.000 euros.

¿Nota presión estética social?

No.

¿Qué libro le habría gustado escribir?

«El celler», de Noah Gordon.

Una obra de arte.

Una viña vieja rodeada de bosque.

¿En qué es experto?

En mi trabajo.

¿Qué se debería inventar?

Políticos que prioricen la paz.

¿Dios existe?

Me han educado que sí.

¿Con qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar?

Jesucristo.

Un mito erótico.

Cada día duermo con ella.

Acabe la frase. La vida es...

Para aprovecharla.

¿La gente por naturaleza es buena, mala o regular?

Buena.

Haga un paraíso con tres ingredientes.

Salud, buena compañía y buenos paisajes.

Un lema para su vida.

Noticias relacionadas

El que no quieras para ti no lo quieras para nadie.