Josep Masalles, el mayor 'cazador de eclipses' de España y de Europa: "Siempre tengo un plan A, B y C por si la meteorología obliga a moverse"

Josep Masalles Román (1956, Barcelona) lleva 30 años recorriendo el mundo en busca de los lugares donde la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y, durante unos instantes, crea "una atmósfera mágica casi inexplicable". En total, relata, a lo largo de su vida ha podido presenciar hasta 43 eclipses solares en todo el mundo y, gracias a ello, se ha convertido en el español que más fenómenos de este tipo ha presenciado y el número 12 del ranking mundial de observadores de eclipses. "He visto eclipses desde todos los rincones del mundo pero me hace especial ilusión observar uno desde mi tierra", afirma Masalles, quien ahora preside la Agrupació Astronòmica de Barcelona (Aster), en referencia al eclipse del próximo 12 de agosto que podrá presenciarse en todo su esplendor en parte de Catalunya y de la Península Ibérica.

Lleva usted toda una vida persiguiendo eclipses. ¿Recuerda cuál fue el primero que vio?

Fue el eclipse parcial que hubo en Barcelona en junio de 1973. Yo era muy joven, nunca había presenciado algo así, y aún recuerdo lo impactante que fue ver por primera vez cómo el sol se iba ocultando poco a poco detrás de la luna. Ni siquiera era un eclipse total pero la escena me impresionó mucho. Esa fue la primera vez que pensé que un eclipse es, probablemente, uno de los fenómenos más espectaculares que pueden observarse en nuestro planeta.

Detrás de un eclipse no solo hay astronomía sino también mucha belleza.

Exacto. Hay quien cree que un eclipse consiste solo en el fenómeno astronómico de la ocultación del disco solar. Pero no. En un eclipse pueden apreciarse cosas tremendamente bellas como las protuberancias y la corona solar, el llamado 'anillo de diamante' o las perlas de Bailey, que son unos pequeños destellos de luz que se filtran entre las montañas de la Luna. En los instantes en que el cielo se oscurece pueden incluso verse planetas o estrellas que estaban ocultas. Todo eso crea una atmósfera única y una belleza sin parangón.

Lleva toda una vida presenciando este tipo de fenómenos. ¿Ha cambiado su forma de preparar y vivir los eclipses desde que empezó hasta ahora?

La emoción es exactamente la misma que el primer día. No he perdido ni el interés ni la ilusión. Lo que sí ha cambiado es la experiencia y el conocimiento técnico. Hoy dispongo de más medios como cámaras digitales, mejores técnicas de fotografía y más recursos técnicos para disfrutar del espectáculo. He aprendido mucho sobre cómo captarlos con calidad. La observación en sí es parecida, pero la capacidad técnica para documentarlos ha mejorado considerablemente.

¿Cómo planifica una expedición para ver un eclipse?

La planificación es fundamental y se basa en varios factores. Primero, desde un punto de vista astronómico, estudio la trayectoria de la franja de totalidad y busco una posición adecuada, preferiblemente cerca de la línea central, donde la duración es mayor. Segundo, me fijo en la meteorología. No se puede saber con exactitud el tiempo que hará con tanta antelación, pero sí se pueden consultar estadísticas climatológicas para evaluar el porcentaje de nubosidad en cada zona. Y tercero, trabajo mucho en la logística y en cuestiones como accesibilidad, infraestructuras, alojamiento y presupuesto.

Después de ver tantos eclipses, ¿hay alguno que se haya convertido en su favorito?

Todos tienen algo especial. Cada eclipse tiene su personalidad y su magia. Y eso tiene que ver con cuestiones como la duración, las condiciones de luz, la meteorología y el contexto cultural. Al final lo que recuerdas es el conjunto de la experiencia. En Libia (2006) o Irán (1999) me impresionó mucho cómo la población vive estos fenómenos. Igual que en Myanmar (2010), Mongolia (1997) o entre comunidades indígenas de Norteamérica (1991). Del eclipse de Panamá (1998), en cambio, recuerdo lo espectacular que fue ver un eclipse híbrido anular y lo increíbles que se veían las perlas de Bailey.

¿Y alguno que le haya decepcionado?

Tanto como decepcionado, no. Pero a veces las condiciones juegan en tu contra y no puedes disfrutarlo como esperabas. En Mongolia (1997) me nevó. En China (2009) me llovió. En la Antártida (2021) tampoco tuve mucha suerte con el tiempo. No pude ver el eclipse con mis propios ojos pero sí recuerdo con cariño que viví cómo se oscureció el cielo, cómo cambió el ambiente y la magia que se creó en el aire.

El 12 de agosto España vivirá su primer eclipse en más de un siglo. ¿Ya está preparado?

Lo estamos preparando tanto a nivel personal como desde la agrupación astronómica de Barcelona, de la que soy presidente. Tenemos organizadas varias actividades y puntos de observación. Cuando el eclipse es cercano, la preparación puede parecer menos urgente que cuando tienes que viajar a Australia, por ejemplo. Pero aun así es importante planificar. Yo siempre tengo un plan A, B y C, por si la meteorología obliga a desplazarse dentro de la franja de totalidad.

¿Qué consejos le daría a quienes lo van a ver por primera vez?

Primero, intentar llegar el día anterior y marcharse el posterior. El mismo día puede haber colapsos de tráfico tanto a la ida como a la vuelta. Segundo, tener en cuenta la meteorología. En España la franja de totalidad atravesará desde Galicia, Asturias y Castilla hasta Castellón, Tarragona y Mallorca. Astronómicamente puede ser mejor un punto, pero meteorológicamente otro puede ofrecer más garantías. Tercero, y muy importante, la seguridad. Durante las fases parciales hay que utilizar gafas homologadas para observación solar o filtros adecuados. No sirven radiografías, gafas de sol normales ni películas veladas. Pero más allá de todo esto, el consejo más importante es disfrutar del momento. Si es tu primera vez viendo un eclipse, te recomendaría no obsesionarte con fotografiarlo. Mejor manos en los bolsillos y vivir la experiencia.

España vivirá un trío de eclipses consecutivos en los próximos años. ¿Cuál le ilusiona más?

Los tres son interesantes. El primero, porque es el primero visible en esta zona desde 1905, lo cual ya es histórico. El segundo, en 2027, será más largo, alrededor de cuatro minutos, y atravesará el sur de la península, por zonas como Tarifa, Cádiz o Huelva. En 2028 habrá un eclipse anular, que es bonito, pero en mi opinión no tiene la espectacularidad de uno total ya que no se ve la corona del sol ni se produce la misma oscuridad. Pero lo importante es la suma de todos. En conjunto, tener dos totales consecutivos tan cerca en el tiempo es algo extraordinario. Después de más de un siglo sin uno en esta región, poder disfrutar de varios seguidos es un privilegio.