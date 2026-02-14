Salud
Jorge Ángel, enfermero: "Las canas aparecen principalmente porque hay un déficit de melanina"
El creador de contenido compartió el motivo a través de su cuenta personal de TikTok
Adiós a las canas: las claves del dermatólogo para prevenir su aparición y evitar el tinte
Las canas son un proceso natural del envejecimiento, pero algunas personas las desarrollan antes que otras. Según 'MedlinePlus' y fuentes dermatológicas, el encanecimiento suele comenzar entre los 30 y 40 años. Sin embargo, la mayoría de las personas presenta una cantidad significativa de canas después de los 60 años.
No obstante, lo más habitual es que, cuando aparecen las primeras canas, muchas personas opten por arrancárselas de inmediato. Sin embargo, siempre surge el debate sobre si hacerlo es bueno o perjudicial.
Por ello, el enfermero Jorge Ángel, compartió un vídeo en el que explica que no es bueno quitarse las canas.
En primer lugar, el enfermero empezó diciendo que "las canas aparecen principalmente porque hay un déficit de melanina", debido a que es el pigmento que le da color al pelo.
También, el enfermero detalló en TikTok que los melanocitos, responsables de producir la melanina que da color al cabello, disminuyen su actividad con el paso del tiempo.
Esto hace que el pelo nuevo crezca sin pigmento y adquiera ese tono gris o blanco característico. A este proceso natural se suman factores como la genética, el estrés oxidativo y situaciones de estrés prolongado.
Influyen algunos hábitos y condiciones, como el déficit de vitaminas D y B12 o el consumo de tabaco y alcohol, que pueden acelerar la aparición de canas. Además, recordó que arrancarlas no es una solución, debido a que puede dañar el folículo piloso y afectar al crecimiento del cabello en esa zona.
Por último, el creador de contenido compartió que lo mejor es "disimularlas", aunque él ya se está acostumbrando a vivir con ellas.
