Catalunya creará un atlas divulgativo para implicar a la población en el eclipse de sol del 12 de agosto

En menos de seis meses, la Luna se interpondrá durante unos minutos entre la Tierra y el Sol y, al opacar su brillo, hará que algunos puntos del planeta vivan unos instantes de oscuridad, belleza y magia sin parangón. Será la primera vez en más de un siglo que un eclipse de sol se podrá presenciar desde varios rincones de la Península Ibérica entre los que destaca una "afortunada franja" en el sur de Catalunya. Ante la llegada del eclipse total del 12 de agosto, la Generalitat ha puesto en marcha un dispositivo sin precedentes para coordinar todos los aspectos logísticos para que la ciudadanía pueda disfrutar de este evento astronómico. Entre ellos, se llevará a cabo un despliegue científico con cientos de actividades de divulgación, talleres educativos y hasta estudios técnicos para estudiar los secretos del astro rey.

Catalunya quiere aprovechar la ocasión para "reforzar su posicionamiento como destino de referencia en conocimiento, divulgación científica y astroturismo", subrayan desde la Conselleria de Recerca

Hace ya un año que el Govern ha puesto en marcha una comisión integrada por 13 consellerias y en colaboración con entidades como el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) para coordinar toda la logística alrededor del eclipse y ofrecer a la población información clave sobre cómo disfrutar del espectáculo. Por ejemplo, con la publicación de mapas de visibilidad y la identificación de los 20 puntos más idóneos para observar el fenómeno.

Un mapa de actividades

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el siguiente paso de este despliegue será el anuncio de un batallón de actividades de divulgación científica que se pondrán en marcha en todos los rincones de Catalunya para que este evento astronómico permita entender mejor el espacio y, ya de paso, el mundo en el que vivimos.

La Generalitat trabaja ya en la creación de un 'atlas' con todas las actividades divulgativas y educativas relacionadas con el eclipse que están ya organizando las agrupaciones astronómicas, entidades culturales, centros de investigación y otras plataformas de todo el territorio. Este recurso podrá consultarse en breve desde la página web 'Catalunya mira al cel', donde también se recogen otras informaciones clave como, por ejemplo, consejos de seguridad, logística, movilidad y turismo. En este portal se recogerán desde recursos educativos para escuelas hasta actividades abiertas al público, talleres, exposiciones y otras actividades de divulgación científica para "acercar la astronomía a la ciudadanía" y, a poder ser, hasta "despertar vocaciones científicas" entre los más pequeños.

"El eclipse es una gran oportunidad para acercar la ciencia a nuevos públicos" Rat Parellada Llobet — Educadora astronómica

"El eclipse es una gran oportunidad para acercar la ciencia a nuevos públicos", afirma Rat Parellada Llobet, educadora astronómica, fundadora del proyecto 'Fora d’Òrbita' y miembro de la plataforma 'Planetari.cat'. Desde el Observatori Astronòmic del Garraf, explica, hace ya meses que los visitantes preguntan por el eclipse y se interesan por entender más sobre este fenómeno.

"Nos visitan familias con niños, estudiantes de instituto, universitarios de distintas carreras, grupos de escolares desde infantil hasta primaria y todo tipo de aficionados al espacio de cualquier edad. Y todos quieren aprender más sobre el eclipse", comenta la especialista, quien lleva años dedicada a las actividades de divulgación espacial.

Entidades científicas llevarán a cabo "observaciones astronómicas de alto nivel científico" con motivo del trío de eclipses ibéricos

Según afirma Parellada, hay al menos dos preguntas que se repiten mucho y que, seguramente, protagonizarán gran parte de las actividades de divulgación que se llevarán a cabo en los próximos meses en Catalunya. "Primero, la gente se interesa mucho por cómo ocurre este fenómeno, cómo se mueve la Luna y cómo influyen factores como la rotación de la ciencia. Solo respondiendo a estas preguntas se planta una semilla de conocimiento y curiosidad excepcional", afirma. "Y segundo, todos preguntan por consejos para ver el eclipse. En este caso, el trabajo de los divulgadores es dar información sobre cómo escoger los mejores sitios para ver el eclipse y consejos se seguridad para que la experiencia sea memorable", añade la especialista.

Oportunidad científica

Catalunya también quiere aprovechar la ocasión para realizar investigaciones científicas de calidad sobre el sol. Y es que durante los eclipses, el fugaz paso de la luna ante el astro rey permite observar fenómenos tan fascinantes como la corona solar y la convulsa actividad estelar del Sol. En este sentido, diferentes entidades afirman que se preparan para llevar a cabo "observaciones astronómicas de alto nivel científico" durante el eclipse del próximo 12 de agosto, que se podrá observar en su totalidad desde la franja sur y parcialmente desde el resto del territorio, así como en los otros dos eclipses ibéricos previstos para 2027 y 2028.

Según explican fuentes de la Conselleria de Recerca i Universitats a este diario, este eclipse es una oportunidad única para "reforzar el posicionamiento de Catalunya como destino de referencia en conocimiento, divulgación científica y astroturismo" y, ya de paso, "promover un modelo de desarrollo territorial vinculado a la innovación, el turismo responsable y la cohesión social". En este sentido, el departamento liderado por Núria Montserrat defiende que la suma de este eclipse y de los siguientes que tendrán lugar en 2027 y 2028 pueden ser la excusa perfecta para "fomentar el interés por la astronomía, la ciencia y la sostenibilidad" y para acercar estos ámbitos a la ciudadanía de una forma participativa y transversal. Tanto entre los adultos que miran con fascinación los cielos como entre los niños y niñas que sueñan con alcanzar las estrellas.

El Ministerio de Ciencia, por su parte, también ha desplegado una estrategia similar de ámbito estatal para coordinar todas las labores logísticas sobre el eclipse. Entre ellas también destaca la creación de una página web que contendrá toda la información disponible sobre el "trío de eclipses" que se podrán observar en los próximos años desde distintos rincones de la Península Ibérica. Se creará un portal en colaboración con RTVE para "generar contenidos informativos y de divulgación científica" asociados a los eclipses. Asimismo, se promocionado la publicación de un libro sobre "el sol y sus eclipses en la ciencia, la historia y el arte" editado por GeoPlaneta con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Transportes.