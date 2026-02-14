La borrasca Oriana obliga a cancelar trenes y actividades de Carnaval en Catalunya

El viento vuelve a marcar el devenir de la jornada en el enésimo temporal de este invierno inestable. Tras un breve paréntesis, las rachas de viento provocadas por Oriana, la decimoquinta borrasca que se desata en Catalunya en los últimos meses, han puesto este sábado en aviso a varias comarcas en plena celebración del Carnaval. Ante esta situación que se repite, el Govern ha advertido de que los desfiles de disfraces al aire libre pueden suponer un riesgo, sobre todo en las zonas donde se han enviado alertas a los móviles.

Los desfiles de Carnaval reúnen a grandes concentraciones de gente y hemos de evitar ponerla en peligro" Imma Solé — Subdirectora de Protecció Civil

A diferencia de lo que pasó el pasado jueves, esta vez el viento afecta al norte y al sur, pero no tanto a Barcelona y a sus alrededores. De hecho, justamente los territorios que hace dos días no sufrían el vendaval extremo –las Terres de l'Ebre, los Pirineos, el Prepirineo y el Alt Empordà– son las que han recibido un mensaje a través del sistema ES-Alert. En concreto, la alarma móvil se ha enviado al Val d’Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès y Alt Empordà, Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Terra Alta y Ribera d’Ebre.

"Recomendamos evitar desplazamientos y pedimos mucha prudencia", ha recordado Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, en una idea que ya suena reiterativa, por la concatenación de temporales, pero que es clave para reducir daños e incidencias. "Los desfiles de Carnaval reúnen a grandes concentraciones de gente y nuestra prioridad es evitar que estas personas se pongan en peligro", ha defendido.

Incomprensión local

Solé ha insistido en que la recomendación sobre las fiestas de Carnaval es "muy clara" en las áreas pintadas en rojo en el mapa. En el resto, se recomienda valorar si el recorrido y las condiciones son seguras. Aun así, algunas localidades como Tortosa y Mas de Barberans se han quejado por la tardanza de las alertas.

Cientos de pasajeros han quedado atrapados en dos trenes durante horas por la suspensión de la circulación

Cabe señalar que varios alcaldes ya se mostraron críticos dos días atrás cuando el Ejecutivo catalán acordó anular las clases y las atenciones médicas no urgentes en toda Catalunya, también en las áreas en las que no había alerta roja. Este sábado, en cambio, sin la situación de peligro extremo en Barcelona y la costa central, sí se ha decidido territorializar los avisos.

El fuerte viento en el sur ha obligado a suspender la circulación ferroviaria en el corredor Mediterráneo. Al menos dos trenes, un Euromed camino a Valencia y un Alvia que se dirigía a Cadiz, han permanecido detenidos en mitad de la vía durante más de dos horas debido al fuerte viento que sopla en la zona y a un incendio desatado muy cerca del lugar de paso de los convoyes. Cientos de pasajeros se han quedado atrapados en el interior del tren durante varias horas por la suspensión del recorrido.

Caídas de árboles

Hasta el momento, el 112 ha recibido 378 llamadas relacionadas con el temporal, principalmente por daños o problemas en vehículos, tejados y elementos desplazados o caídas de árboles. Los bomberos han realizado 305 servicios y los Mossos d’Esquadra han hecho alrededor de 80 intervenciones. Además, se han registrado afectaciones en el suministro eléctrico en Montsià y en la zona de Beget (Ripollès).

El jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha señalado que durante la tarde, los picos de viento se desplazarán hacia el norte, especialmente en los Pirineos y el Empordà, mientras que por la noche se mantendrán las rachas potentes en esos puntos. De cara al domingo, el viento seguirá soplando en los dos extremos de Catalunya pero con menos intensidad.

Noticias relacionadas

Las autoridades han pedido también precaución también en la costa, donde las olas han podido alcanzar los 4 metros en el Cap de Creus y el Cap de Begur (Costa Brava). En los Pirineos, Oriana ha descargado en forma de nevada generalizada y se han registrado incidencias en algunas carreteras. De hecho, varias pistas de esquí han cerrado por el temporal y otras operan con restricciones en las zonas altas, como La Molina.