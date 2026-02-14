El agua del mar inunda los arrozales del delta del Ebre, que pierden la cosecha

El temporal de viento de mistral que afecta este sábado al delta del Ebre, en el sur de Tarragona, ha empujado el agua del mar a los campos de arroz de la margen izquierda de la desembocadura del río, donde se ha perdido toda la cosecha, por lo que los agricultores solicitarán la declaración de zona catastrófica.

El secretario de la Comunidad de Regantes de la margen izquierda del delta, Toni Domingo, informó a EFE que los agricultores afectados celebraron esta mañana una reunión para analizar la situación creada por este temporal, "que es del nivel del Glòria", en 2020, indicó.

El fuerte oleaje del mar, explicó, ha roto en las últimas horas las escasas defensas que quedaban en esta zona del delta, en el municipio de Deltebre (Baix Ebre), así como una balsa de agua dulce, una zona que ya quedó muy afectada por el temporal Glòria.

El mar ha entrado un kilómetro mar adentro, arrasando los cultivos de arroz, pero, según indicó Domingo, aún no se puede calcular el alcance de los daños, que ya son importantes, ya que se prevé que el temporal se prolongue unas 24 horas más, lo que hará que los daños se extiendan a más campos.

Noticias relacionadas

"Con el temporal Glòria desaparecieron las defensas del delta, y después solo se han puesto parches que ahora no han podido contener la fuerza del mar", se lamentó Domingo, quien destaca que la situación de hoy se suma a los daños que ya sufrió la zona hace una semana por otro temporal.