En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años

El tren de borrascas que afecta Galicia desde el inicio de este año está dejando una situación "extraordinaria" en el ámbito meteorológico, con números que sorprenden. Desde el 1 de enero solo hubo en la comunidad cuatro días sin avisos meteorológicos y una única jornada, el 4 de enero, en la que no llovió en ningún punto. Los temporales, por su parte, generaron un reguero de incidencias, 7.613 en las últimas 3 semanas, y ha caído tanta agua que podría abastecer a todos los gallegos durante nada menos que 113 años. Las precipitaciones han sido el doble de los valores normales.

Los responsables de Meteogalicia, Augas de Galicia y Axega 112, con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a la cabeza, han participado este viernes en una jornada informativa sobre la respuesta que la comunidad está dando a esta abundancia de fenómenos meteorológicos adversos, y que se basa en la coordinación entre distintos niveles predictivos, organizativos y operativos.

Concretamente, en los primeros 44 días del año las precipitaciones superaron los 14.300 hectómetros cúbicos, agua suficiente para llenar 650 veces el embalse de Eiras (con una capacidad de 22 hectómetros cúbicos), que abastece Vigo. En algunos ayuntamientos gallegos, como Rois o Lousame, ha llovido en 44 días más de 1.000 litros por metro cuadrado, "que es lo que llueve en Ourense, de media, durante año y medio", ha ejemplificado la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría.

Además, en este tiempo también se activó la primera alerta roja por lluvias en Galicia en los 25 años de historia de MeteoGalicia, y los principales ríos gallegos van, de media, 3 veces por encima de su caudal de años anteriores, con picos como el del Arnego-Ulla, que casi multiplica por seis su caudal. Entre el 22 de enero y el 12 de febrero se registraron 1.300 avisos de superación de nivel, ha apuntado Roi Fernández. El plan Inungal, de vigilancia del caudal del os ríos, lleva activo 66 días.

En la jornada ha participado también el gerente de la Axega, Marcos Araújo, que ha incidido en la importancia de que estos datos "lleguen de forma sencilla a la población" para evitar situaciones de riesgo. "Lo más importante es mantener una población segura", ha zanjado.

De este modo en las últimas tres semanas, en las que se han encadenado sucesivamente varios temporales, el CIAE 112-Galicia recibió más de 50.800 llamadas por este motivo y se gestionaron 7.613 incidencias aunque, por fortuna, ninguna de ellas grave "gracias a la concienciación de la sociedad". La mayoría se registraron en la provincia de Pontevedra (2.636), seguida muy de cerca por A Coruña (2.528), Lugo (1.289) y Ourense (1.139). Los dos días en los que hubo más incidencias fueron el 11 de febrero, con 711, y el 23 de enero, con 717, la mayor parte por objetos en las carreteras y accidentes.

Por su parte, desde este viernes Galicia está bajo la influencia de la borrasca Oriana, la novena y, según Aemet, puede que la última de la temporada, que puso a todo el litoral en alerta naranja y dejó ráfagas de viento de más de 100 kilómetros hora. Además, siguen en alerta roja por riesgo muy elevado de inundación cuatro ríos en Ames, Vimianzo, Coirós y A Peroxa, y otros ocho en alerta naranja —seis menos que el jueves—.

Noticias relacionadas

Precisamente debido a la acumulación de agua, en Santiago se derrumbó una parte del muro del histórico cementerio de Bonaval, y que ahora permanece cerrado ante posibles nuevos desprendimientos.