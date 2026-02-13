Última hora de Renfe, hoy en directo: incidencias en las líneas de Rodalies, regionales y larga distancia por la alerta roja por viento en Catalunya

Adif eleva a 100 km/h el límite en Rodalies pero persisten retrasos y tramos sin servicio en ocho líneas

Adif ha aumentado de 80 a 100 km/h la limitación temporal de velocidad en Rodalies ante la mejora meteorológica, aunque el servicio sigue afectado en ocho líneas: R1, R2 Sud, R2, R2 Nord, R3, R4, R7 y R8. Persisten retrasos de hasta 30 minutos y varios tramos funcionan con autobuses.

Las estaciones de Malgrat de Mar, Premià de Mar y Barberà permanecen cerradas. El Govern ha levantado la recomendación de evitar desplazamientos no imprescindibles, pero mantiene la petición de extremar la prudencia.