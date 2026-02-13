En Directo
Servicio en precario
Última hora de Renfe, hoy en directo: incidencias en las líneas de Rodalies, regionales y larga distancia por la alerta roja por viento en Catalunya
Estos son los servicios mínimos de Rodalies por la huelga de maquinistas
Consulta los trenes cancelados por la huelga de Renfe: buscador
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
Adif eleva a 100 km/h el límite en Rodalies pero persisten retrasos y tramos sin servicio en ocho líneas
Adif ha aumentado de 80 a 100 km/h la limitación temporal de velocidad en Rodalies ante la mejora meteorológica, aunque el servicio sigue afectado en ocho líneas: R1, R2 Sud, R2, R2 Nord, R3, R4, R7 y R8. Persisten retrasos de hasta 30 minutos y varios tramos funcionan con autobuses.
Las estaciones de Malgrat de Mar, Premià de Mar y Barberà permanecen cerradas. El Govern ha levantado la recomendación de evitar desplazamientos no imprescindibles, pero mantiene la petición de extremar la prudencia.
Plásticos enganchados a la catenaria
Los operarios de Adif han podido retirar poco después de mediodía los plásticos que se habían enganchado a la catenaria en un tramo entre las poblaciones de L'Arboç y Vilafranca del Penedès, y que habían obligado a parar el servicio.
Restablecida, con retrasos, la alta velocidad entre Madrid y Barcelona
Los trenes de la línea de alta velocidad del corredor entre Madrid y Barcelona ya han reanudado la circulación entre las estaciones del Camp de Tarragona y Barcelona Sants, aunque el servicio puede acumular algunos retrasos. Los operarios de Adif han podido retirar poco después del mediodía los plásticos que se habían enganchado a la catenaria en un tramo entre l’Arboç y Vilafranca del Penedès, y que habían obligado a detener el servicio.
Cortada la línea de la alta velocidad entre Barcelona y el Camp de Tarragona por plásticos en la catenaria
Los trenes de la línea de alta velocidad del corredor entre Madrid y Barcelona no circulan entre las estaciones del Camp de Tarragona y Barcelona Sants, y el servicio también sufre retrasos por culpa de la presencia de varios plásticos en la catenaria, según ha informado Adif. En concreto, la zona afectada es la que existe entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès. Adif ha explicado que ya ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible.
Retrasos en los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona
Retrasos en los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona debido a la presencia de plásticos en la catenaria entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès
Andenes prácticamente vacíos en Sants
En la estación de Sants, las recomendaciones de la Generalitat que llamaban a limitar los desplazamientos no imprescindibles han surtido efecto, porque en plena hora punta los andenes y la plataforma de Rodalies de la principal estación de Barcelona estaban prácticamente vacíos, informa Pau Lizana Manuel.
Poca afluencia en las estaciones de Rodalies y bus de Fabra i Puig
Las estaciones de Rodalies y de autobuses de Fabra i Puig en Barcelona han despertado este jueves con poca afluencia de pasajeros en un día marcado por la alerta de riesgo de viento, informa ACN. Adam, que venía de Granollers con sus amigos, ha explicado al ACN que en el autobús iban "cuatro gatos". Olga, otra usuaria del bus, asegura que "normalmente" la estación está llena, pero que hoy se nota que no hay escuelas. Ricard está jubilado y viaja hasta Cerdanyola para ir a ver a su nieta. Este viajero destaca que incluso la avenida Meridiana "está medio vacía". En cambio, por Alba, la gente ha continuado haciendo "vida normal" pese a la alerta, ya que ella no ha notado ninguna diferencia en el número de pasajeros desde Mollet del Vallès.
Renfe establece un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad en los tramos Pineda-Blanes y Ocata-Vilassar
El viento ha obligado también a cerrar las estaciones de tren de Malgrat de Mar y Premià de Mar, en Barcelona, de manera temporal; así como la estación de Barberà. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los usuarios en los tramos Pineda-Blanes y Ocata-Vilassar.
Reducción de la demanda del 65% en renfe y del 50% en Ferrocarrils de la Generalitat
Renfe informa de una reducción de la demanda del 65% y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), de un 50%.
"Me están esperando [ Cervera de la Marenda] ya, pero no sé cuándo llegaré", lamenta un joven en Sants
Bryan hace media hora que espera en una de las sillas de la estación de Sants. Tiene unos días libres y va a pasarlos al sur de Francia, así que tenía pensado coger el R11 de las 09.16 con destino a Cervera de la Marenda, la primera estación francesa una vez pasado Portbou. "Me están esperando allí ya, pero no sé cuándo llegaré", lamenta el joven, consciente de que su línea está, por el momento, cortada entre Maçanet y Girona.
