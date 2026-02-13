Colas y largas esperas en el consulado de Marruecos en Girona por la regularización extraordinaria

El consulado de Marruecos en Girona, situado en la calle de la Creu, acumula días de colas y largas esperas en el exterior. Todas las mañanas de esta semana, más de una veintena de personas esperaban para realizar trámites, según varios usuarios consultados a pie de calle.

Las personas que hacían cola describen demoras importantes tanto antes de entrar como en el interior de edificio. Uno de los testimonios recogidos explica que un familiar suyo estuvo “como mínimo dos horas” esperando fuera y, una vez dentro, “una hora más” antes de terminar la gestión. Otros usuarios coinciden en señalar que el tiempo de espera varía según la hora, pero que la sensación general es de alta afluencia sostenida. Entre los relatos recogidos, varias personas también aseguran que la orientación para el trámite les ha llegado a través de la Policía Nacional.

La regularización no se tramita en el consulado, sino en Extranjería y, en fases posteriores, en la Policía Nacional. El consulado se utiliza sobre todo para obtener o renovar documentación previa –como el pasaporte– necesaria para el expediente.

Proceso extraordinario

La situación local coincide en el tiempo con el anuncio del proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno en el marco del acuerdo con Podemos. En este contexto, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, señaló que la medida podría beneficiar a unas 150.000 personas en Catalunya, mientras que fuentes de “Regularización Ya” elevaron esta estimación hasta 200.000. En la misma línea, el director general de Migracions i Refugi cifró, en diciembre de 2024, en unas 190.000 las personas que residían sin papeles en Catalunya.

En el conjunto del Estado, un estudio presentado por el 'think tank' FUNCAS, vinculado a la Obra Social de la CECA (asociación de cajas de ahorros y bancos), cifró en 840.000 las personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios. El mismo estudio señala que el 91 % de las personas en esta situación son de nacionalidad americana, sobre todo de Colombia, Perú y Honduras.

Durante la presentación del real decreto en un acto celebrado por Podemos en Madrid, la formación cifró en unas 500.000 las personas que se beneficiarían. “Regularización Ya”, una de las principales impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular, eleva esta cifra hasta las 700.000.