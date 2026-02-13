Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaDesahucioGisèle PelicotPeste porcinaMontoroTrumpBarcelonaMás que rivalesAlba FloresMamarazzis
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  4. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  5. Hospitalizadas nueve personas, dos críticas y tres graves, en una jornada con rachas de hasta 160 km/h en Catalunya
  6. Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
  7. El tráfico en Catalunya por la alerta roja por viento: carreteras cortadas y últimas incidencias
  8. Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva

Ramón Pascual, meteorólogo de la Aemet, sobre las constantes borrascas en Catalunya: "Que sea tan general en tantas comarcas no es tan frecuente"

Ramón Pascual, meteorólogo de la Aemet, sobre las constantes borrascas en Catalunya: "Que sea tan general en tantas comarcas no es tan frecuente"

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 14 de febrero de 2026

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián

No apagues la tele: cómo hablar con tus hijos adolescentes del caso Epstein para prevenir abusos y educar en el consentimiento

No apagues la tele: cómo hablar con tus hijos adolescentes del caso Epstein para prevenir abusos y educar en el consentimiento

Oriana, la decimoquinta borrasca que llega a Catalunya desde otoño, reactiva las alertas

Oriana, la decimoquinta borrasca que llega a Catalunya desde otoño, reactiva las alertas

Ocho años de cárcel por reventar un ojo a un hombre en un bar de Murcia al grito de "maricón de mierda"

Ocho años de cárcel por reventar un ojo a un hombre en un bar de Murcia al grito de "maricón de mierda"

Declaraciones a los medios del subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, donde habla del temporal del próximo fin de semana.

Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento: "Sin comunicación, organización ni control, las cosas no funcionan"

Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento: "Sin comunicación, organización ni control, las cosas no funcionan"