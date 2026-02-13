El plancton microscópico revela la tropicalización del mar Mediterráneo

Un estudio liderado por el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha demostrado que la expansión de especies microscópicas de aguas cálidas en el Mediterráneo occidental indica de forma "clara y temprana" los impactos de la tropicalización en ecosistemas marinos.

Publicado en 'Global and Planetary Change', el equipo analizó registros de sedimentos marinos del mar de Alborán, en la cuenca occidental, y del estrecho de Mesina (Sicilia), en la zona mediterránea central, informa ICTA-UAB en un comunicado este viernes. Estos sedimentos actúan como archivos naturales, ya que preservan restos fósiles de plancton acumulados a lo largo del tiempo y, a partir de este registro, los investigadores se reconstruyeron los patrones de biodiversidad de los últimos dos milenios.

Regulación del carbono

El estudio se centra en dos grupos dominantes de microorganismos planctónicos calcificadores, los cocolitóforos (microalgas fotosintéticas) y los foraminíferos (pertenecientes al zooplancton): ambos son "clave" en la regulación del ciclo del carbono y la química del océano, y actúan como indicadores ambientales eficaces, registrando de forma temprana cambios en las condiciones oceánicas.

Los resultados muestran que la diversidad de los cocolitóforos ha aumentado desde la Revolución Industrial, y que la diversidad de los foraminíferos planctónicos ha disminuido; esta tendencia contrastada se debe a diferencias en los rasgos fisiológicos y ecológicos, y muestra cómo "un mar cada vez más cálido, estratificado y pobre en nutrientes favorece a unas especies frente a otras".

Se ha visto también un aumento de la Gephyrocapsa oceanica, una especie de cocolitóforo más común en aguas tropicales del océano Atlántico que se dispersa a través del estrecho de Gibraltar, y hasta ahora solo había sido abundante en el Mediterráneo en periodos cálidos, "lo que refuerza su valor como indicador del calentamiento".