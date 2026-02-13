Pau Gaitán, maestro: "La tutoría es la política de inclusión más importante y la más infravalorada"

-El curso empezó con el dato sobre la mesa del crecimiento de la diversidad en las aulas: más del 30% del alumnado tiene necesidades educativas especiales.

-Sí, y hablamos de la inclusión por la vía siempre de la discapacidad, pero hay otra tipología que son los NEE B y los NEE C, niños con necesidades de apoyo por motivos sociales, económicos o por la incorporación tardía al sistema educativo, que en los centros de alta y máxima complejidad como este son muchos.

-Para gestionar toda esa diversidad se crearon los Planes Individualizados, en el argot docente, PI. ¿Qué son?

-Son un documento que recoge todas las medidas y apoyos que recibe el alumno. El PI sirve para ajustar la práctica educativa es una herramienta muy potente, pero si sirve para tapar deficiencias estructurales y es una simple cifra estadística, al final no deja de ser un trámite burocrático. El PI no es un diagnóstico, es una metodología. El PI por sí solo no cambia nada, no es la medicación, es la receta. La clave está en hacer una programación flexible para poder anticipar esas necesidades de diversidad. La clave es no improvisar.

-¿Qué tipos de cosas recoge?

-Cosas como cómo tratamos a un alumno que tiene una crisis de agitación en el aula. ¿Qué hay que hacer? Si necesita un tiempo de descanso, si necesita actividades más cortas, si necesita codocencias. La intensidad de las medidas es básica. Aquí hay un concepto clave que es el diseño universal del aprendizaje (DUA). Desde 2017, con la aprobación del decreto de la escuela inclusiva, se apuesta por este DUA. Para mí el DUA es la mejor política preventiva para controlar el exceso de PI. El currículum está hecho para entender esa diversidad.

-¿Cómo se decide que un alumno necesita un PI?

-Cuando el tutor detecta que las propuestas del aula, pese a esa flexibilización del DUA, no dan fruto. O cuando el tutor ve que ese alumno necesita otro tipo de evaluación porque a nivel madurativo no está preparado porque presenta muchas crisis de agitación… La visión del tutor es muy importante. La tutoría es la política de inclusión más infravalorada y la más importante. El tutor es alguien que te acompaña. En secundaria esta figura sería el orientador, también.

-¿Cuál es el papel de la familia?

-La familia es fundamental. La familia no se tiene que sentir al margen de ese PI.

-Para muchas familias tiene que ser duro aceptar que su hijo no sigue el ritmo y hay que bajarle las expectativas.

-Un PI no rebaja las expectativas, traza recorridos transitables para todos los alumnos. Al alumno se le tiene que exigir siempre lo máximo que pueda dar en ese momento. Aquí está el gran error. Si tienes un alumno en I4 con un retraso madurativo, quizá empieza el curso sin poder gestionar su mochila solo, pero no hay que desistir. Hay que trabajar para que, a su ritmo, acabe gestionándola. Cuando la familia confía en el centro, el PI deja de ser un papel y se convierte en un camino. Hablamos de familias que muchas veces se pueden sentir muy excluidas del sistema. Las familias cuando llegan al centro acostumbran a estar muy desorientadas y a veces pueden estar a la defensiva, pero el trabajo de la escuela es darles confianza. Acompañar. Explicarle que ese documento no es un estigma, no es una etiqueta, sino una foto real de cómo está funcionando todo.

-¿Notan que cada vez hay más alumnado con PI?

-Al final se hacen los PI que se necesitan. La escuela se ha abierto a la diversidad y nos tenemos que ir adaptando. Es importante que se entienda que la escuela es diversa y que no todo pasa por hacer un PI, y que eso no suponga que rebajamos en nada el objetivo de mejora educativa. La clave es esta.

Pau Gaitán, director de escuela en Canollevelles (Vallès Oriental). / Ferran Nadeu

-A estos alumnos antes se les daba por perdidos y ahora se buscan caminos...

-Claro que hay mucha diversidad de alumnos, pero tendríamos que ver cómo estábamos hace 20 años, 30 años. Eran alumnos que todo el día pintaban en el aula. Es importante que se entienda que el sistema ha avanzado.

-Ponga ejemplos sobre qué es exactamente el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). La ciudadanía está perdida con tanta sigla.

-Lo último que necesitamos los centros es más teoría. Lo que necesitamos es una práctica que sea posible, que sea compartida con los recursos de los que disponemos. Un DUA son medidas como la codocencia, el trabajo en pequeños grupos, siempre en grupos heterogéneos, no homogéneos...

-Otro de los temas centrales en la atención a la diversidad son las aulas de acogida. ¿Cómo las ve?

-Las aulas de acogida son un tesoro. La lengua es la condición para que la inclusión pueda ser real. Sin una una lengua común es muy difícil que el alumno pueda estar presente, pueda comprender, pueda participar... A veces te llegan alumnos a mitad de curso, con un duelo migratorio por pasar y ese acompañamiento es la clave. Tenemos el caso de una alumna de 4º de primaria que llegó de Marruecos en septiembre, a finales, con el curso ya empezado. Hoy es 22 de enero y esta alumna ya tiene un nivel de catalán bueno. Puede seguir una conversación en catalán. En un trimestre. Me emociona mucho.

-¡Normal!

-Las aulas de acogida funcionan. Tenemos casos de mucho éxito. Casos como el de esta niña son un golpe en los morros de las personas que lanzan discursos de odio contra la diversidad. Va a ir al concurso de lectura en voz alta. Una niña que llegó llorando el primer día, que no sabía ni dónde estaba, y ahora será la representante del cole en el certamen de lectura en voz alta. La ves ahora jugando, integrada en el patio… Aquí el poder de las aulas de acogida es bestial.

-No todos los centros la tienen. ¿Cree que deberían ser universales las aulas de acogida?

-Sí. Es una apuesta muy positiva. No se trata de exigir menos sino de exigir desde del punto de partida. Ver la evolución. En el caso de esta niña la evolución es estratosférica. Son medidas muy potentes que deberían ser universales. Estar en el ADN del centro. Igual que las técnicas de integración social (TIS). Son medidas de primer orden que facilitan muchísimo el trabajo con las familias. Las familias se encuentran en la misma situación que los alumnos, pero sin aula de acogida.

-La gestión de la matrícula viva es otra de las grandes cuestiones sobre la mesa. ¿Cómo lo hacen, aquí?

-Lo que hace falta desde el centro es tener una buena red de coordinación. Estar preparados. Tenerlo todo estructurado. Simplificar los pasos. La matrícula viva supone un recálculo e implica tener mucha flexibilidad por parte del centro. No se trata tanto de que los niños tengan que volverlo a escuchar todo otra vez cada vez que llega un compañero. Por eso es tan importante disponer del aula de acogida, de la TIS, que acompaña…

-Si pudiera pedir un deseo como director de escuela, ¿cuál sería?

-Que la sociedad confíe en las escuelas. Sé que hay una crisis reputacional muy grande y eso no deja de ser como una bola de nieve. Que la sociedad confíe en el sistema educativo. Tenemos un sistema que seguro que es imperfecto, pero se está trabajando mucho y tenemos casos de éxito. Claro que hay que reivindicar mejoras, pero las escuelas hacen un gran trabajo y tenemos casos de éxito. La niña que te comentaba antes es la semilla para poder eliminar ciertos discursos o ciertas perspectivas sesgadas.

-Se refiere mucho a esos discursos de odio. ¿Le preocupa cómo impacta en su alumnado?

-Muchísimo. Son discursos simplistas que no ayudan en nada. Siempre se habla de la escuela, pero buena parte de las veces en la escuela sí hay una inclusión, pero ¿qué pasa fuera, en la sociedad? Después, llega al mundo real, ¿y qué? Salen de la escuela y se quedan desamparados. El peso de la inclusión no puede recaer solo en la escuela.