Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval

Tan solo unas horas después del paso del vendaval Nils, el más intenso de los últimos 15 o 20 años en el conjunto de Catalunya, la llegada de la borrasca Oriana ha vuelto a activar todos los avisos por mal tiempo. Según apuntan los pronósticos, este frente dejará fuertes vientos, un intenso temporal marítimo y copiosas nevadas en los Pirineos. Sobre todo de cara a este sábado, cuando en muchas localidades las celebraciones de Carnaval podrían coincidir con el momento álgido de este episodio. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado decenas de avisos de nivel naranja y amarillo durante el fin de semana ante este temporal. Protecció Civil, por su parte, insta a la población a extremar precauciones y recuerda que Oriana podría golpear con fuerza en zonas ya debilitadas por el paso de Nils y, así, causar más daños.

Oriana es la decimoquinta borrasca que llega a Catalunya desde que empezó el otoño y la décima desde que empezó el año. Este viernes, tan solo unas horas después de que se desactivaran las alertas derivadas de Nils, esta borrasca ha obligado a reactivar una nueva tanda de avisos ante el impacto de vientos de hasta 100 km/h en el litoral y prelitoral de Tarragona y de copiosas nevadas en los Pirineos.

Todo apunta a que la situación se complicará aún más de cara al sábado. Para entonces, el grueso de las comarcas catalanas estará en aviso por viento. En el Pirineo, Prepirineo, Empordà, Terres de l'Ebre y las comarcas de Tarragona y Lleida los avisos serán de nivel naranja. Y Barcelona y el Baix Llobregat, por su parte, los avisos serán de nivel amarillo pero, aún así, se espera que el impacto pueda ser significativo.

Protecció Civil asegura que el episodio de viento del sábado no es "comparable" al del jueves, pero advierte de que sigue habiendo riesgo y pide "no bajar la guardia" ante la llegada de esta borrasca. El subdirector de Programas de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha indicado que, según los últimos modelos disponibles, el sábado no se espera el mismo nivel de caída de árboles o elementos estructurales que puedan suponer un riesgo "vital" para las personas. Por ello, ha concretado, por ahora no se plantean restricciones ni la suspensión general de cabalgatas, pero sí algunas recomendaciones tanto para la ciudadanía como para los ayuntamientos. En este sentido, Delgado ha instado a los municipios a "reforzar" la seguridad de los recorridos y, en los casos más extremos, barajar si hay que posponer algunos desfiles.

En varios municipios de la Costa Brava como Llançà y Sant Feliu de Guíxols, los alcaldes ya han anunciado la suspensión de las rúas de Carnaval previstas para este fin de semana.

Más allá del viento, Oriana también ha obligado a activar avisos por mal estado de la mar en el Empordà y por nevadas en el Pirineo. Los modelos indican que el oleaje podría ser especialmente violento en la costa del Alt y Baix Empordà y dar lugar a olas de hasta cuatro metros de altura.

En la zona de la Vall d'Aran también hay avisos activados por nevadas de hasta 20 centímetros a cotas de 1.300 metros. El Institut Geològic de Catalunya también advierte de posibles aludes en la franja norte del Pallars durante la jornada del sábado, especialmente por la mañana. El grueso de los avisos activados por Oriana se ha activado este viernes y se extiende como mínimo hasta el domingo a mediodía.

En sus primeras horas de recorrido, Oriana también ha obligado a activar alertas en buena parte de la Pensínsula Ibérica y, sobre todo, en el litoral mediterráneo, desde el Empordà hasta Almería. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel rojo en toda la provincia de Castellón ante el "peligro extraordinario" de que esta borrasca deje rachas máximas de hasta 140 km/h en la zona durante el sábado. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana afirma que está barajando enviar un ES-Alert para alertar a la población de las inclemencias meteorológicas. Este viernes, en la Comunitat Valenciana se han registrado varias incidencias derivadas del viento. Y en ciudades como Alicante ya se ha decidido aplazar el carnaval por el fuerte viento.

Este viernes, la Conselleria de Salut ha informado del fallecimiento de la trabajadora que sufrió la caída del techo de una nave industrial en el distrito de Sant Andreu de Barcelona durante el vendaval de este semana en la ciudad. Los Mossos d'Esquadra afirman que están investigando este caso como accidente laboral. De las nueve personas hospitalizadas durante el jueves, las autoridades afirman que cinco ya han recibido el alta y tres más permanecen ingresadas en estado grave en el Hospital de Sant Boi, el Vall d'Hebrón y el Trueta de Girona.