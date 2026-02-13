Uno de cada diez niños de entre 4 y 5 años aún usa el biberón

Escolares de 18 centros de Manresa y 3 de otras localidades (La Gleva, Santpedor y el Pont de Vilomara i Rocafort) se beneficiarán este curso 2025-2026 de la vigésima segunda edición del Programa de Detección Precoz de Problemas de Salud en Escolares (PDP) impulsado por la Clínica Universitaria de Manresa. Este programa ha permitido detectar, por ejemplo, que uno de cada diez alumnos de I4 (de entre 4 y 5 años) aún utiliza el biberón.

Se recomienda que los niños dejen el biberón de manera gradual a partir de los 12 meses y, como máximo, se retire completamente entre los 18-24 meses.

En la pasada edición del programa, se constató que el 11,2% de los niños y el 9,9% de las niñas exploradas aún usaban el biberón. Las exploraciones de logopedia permitieron detectar problemas de alteración del habla, alteraciones orofaciales, problemas de dentición, maloclusión y hábitos orofaciales que pueden ser lesivos, como el uso del biberón.

Más obesidad en niños que en niñas

La exploración de podología, que se realiza a los alumnos de I5, analiza, entre otros parámetros, el peso de los niños, que puede influir en la estructura de los pies. Otros elementos examinados son la sudoración, las pecas, el corte de las uñas o la movilidad de las articulaciones de las extremidades inferiores. En cuanto al peso, en la pasada edición se detectó que el 17,2% de los niños tenía obesidad, un porcentaje inferior al de las niñas, que fue del 13,6%.

La exploración podológica también detectó un alto porcentaje de niños con rodillas que se juntan más de lo debido. En el caso de los niños, se diagnosticó el 24% de los casos, mientras que en las niñas fue el 20,3%. También se detectó que el 29,2% de los niños presenta una inclinación aumentada al caminar, mientras que el 22% de las niñas tiene la misma condición.

Exploración de fisioterapia

Finalmente, en la exploración de fisioterapia, que se lleva a cabo a los alumnos de cuarto de primaria, el problema más común diagnosticado es la disminución de la potencia de las extremidades inferiores, que afecta al 57,3% de los niños y al 40% de las niñas. También se encontraron casos de acortamiento de la musculatura posterior de las piernas en el 36% de los niños y en el 24,2% de las niñas. Las alteraciones del equilibrio monopodal afectan especialmente a los niños, con un 24,2% de los casos, y son mucho menos comunes en las niñas (solo 9,2%).

El curso pasado, el PDP finalizó con 1.132 exploraciones realizadas a 885 niños y niñas de 18 escuelas de Manresa.