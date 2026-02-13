Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: la RL4 entre Cervera y Manresa reabre este sábado

El Govern anunció este 10 de febrero que el conjunto de las líneas de Rodalies reabrirían entre esta semana y la que viene. Es más, apuntó que a principios de esta semana que viene deberían estar ya todos los tramos reabiertos, a excepción del macrocorte de la R3. No obstante, esa recuperación sin cortes, es decir, la reapertura de todas las líneas ahora interrumpidas, será progresiva y, quizás, no tan rápida como se preveía. En ese calendario, la previsión era abrir esta semana la RL4 (Cervera-Lleida) y la R15 a excepción del tramo Reus-Riba-roja y para la semana que viene, la R3 entre La Garriga y Campdevànol.

De momento, este sábado, está prevista la reapertura de la RL4 entre Cervera y Manresa. A fecha de hoy la red tiene ahora 200 limitaciones de velocidad por obras de emergencia y la otra mitad corresponden a trabajos que ya se estaban ejecutando. Las limitaciones vinculadas a las obras de emergencia desaparecerán en febrero, mientras que el resto lo hará hacia abril. Es por ello que el Govern evita utilizar la palabra "normalidad" cuando habla del servicio de Rodalies y ha decidido mantener el refuerzo de autobuses y del servicio alternativo por carretera.

Unos 400 trabajadores de Adif siguen trabajando en 71 puntos de la red, un número que se ha reducido desde los 91 iniciales porque ya han terminado una veintena de actuaciones, lo que ha permitido ir reabriendo líneas. También se han inspeccionado "preventivamente" unos 600 puntos.

Repasamos a continuación el estado actual de cada línea.

La R1 circula de forma ininterrumpida entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes. Desde la localidad de la Selva, los usuarios tienen la opción de llegar hasta Maçanet - Massanes usando un servicio de tren lanzadera que pasa cada hora y media, o bien con un bus complementario. Cómo su trazado discurre en gran parte por la línea de costa es muy susceptible a temporales de viento como el de este jueves, cuando tuvieron que cerrarse las estaciones de Premià y Malgrat y habilitarse dos buses sustiturios entre Ocata y Vilassar y entre Pineda y Malgrat. Además, tras el accidente de Gelida sufrió un aparatoso desprendimiento que obligó a cerrar varios días toda la línea entre Maçanet y Arenys de Mar.

La R2Sud, pese a presentar puntos críticos como los túneles del Garraf, circula sin interrupciones entre Sant Vicenç de Calders y Estació de França. Los trabajos que se están realizando en el trazado entre las estaciones de Sants y Bellvitge, sin embargo, obligan a ralentizar la marcha y muchas veces la frecuencia se reduce a dos trenes por hora y sentido. Estas obras, que no están relacionadas con la emergencia, finalizan este fin de semana. Tampoco hay más afectaciones entre Sants y Sant Celoni que afecten a la R2, o la R2Nord. Tras el accidente de Gelida, solo estuvo cerrado temporalmente el trazado entre Garraf y Sitges.

La RL4 recupera la "normalidad" este sábado después de que técnicos de Adif, Renfe y maquinistas hayan realizado estos días las certificaciones correspondientes y las marchas blancas.

La R15, aunque se han hecho también revisiones, continuará cortada entre Reus y Riba-roja d'Ebre debido a que hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. En concreto, la velocidad máxima de la línea es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Govern ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido.

La R3 es la línea más perjudicada por los cortes. Desde el pasado mes de octubre, la circulación de la línea está completamente cortada entre l'Hospitalet de Llobregat y la Garriga por las obras de desdoblamiento. Además, tras el accidente de Gelida se cerró por precaución el resto de la línea, entre Vic y Puigcerdà. Entre las previsiones que ha ido lanzando esta semana el Govern, se creía que el próximo lunes se podría reabrir el tramo entre la Garriga y Campdevànol, pero la consellera Paneque, preguntada este viernes, no ha aclaro si finalmente será así. De momento, la línea continúa completamente cerrada y funciona mediante buses sustiturios –la mayoría con frecuencias de paso de entre 20 minutos y una hora– que zarpan desde Fabra i Puig con rutas hasta Vic y desde la capital de Osona hasta Puigcerdà y la Tor de Querol, y viceversa. Los usuarios denuncian que entre Vic y Puigcerdà el bus tiene que seguir la Collada de Toses para detenerse en la estación ferroviaria de La Molina, lo que alarga en hasta dos hora y media el viaje.

La R4 es la línea en la que sucedió el accidente que desató la crisis. Precisamente el tramo en el que se produjo la fatídica colisión de un tren con un muro desprendido continúa cerrado al tráfico ferroviario comercial, aunque si admite la circulación de convoyes de mercancía. Así, entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central el servicio se salva con un bus sustitutorio que también se detiene en Gelida. Desde Martorell, la R4 sigue sin interrupciones hasta Terrassa - Estació del Nord. El trayecto hasta Manresa también se produce en bus con parada en todas las estaciones. Todos los autocares de sustitución circulan con frecuencias de media hora. La jornada de viento del jueves obligó, además, a cortar temporalmente todo el tramo comprendido entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat.

La R7 sigue con un tramo cortado por las obras en la R3.

La R8, de Martorell a Granollers, sigue sin servicio para los pasajeros en los tramos afectados, aunque permite el paso de trenes de mercancías

La R13 y la R14 están reabiertas desde el 7 de febrero.